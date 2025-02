Da Luino al cuore svizzero del carnevale: il ritorno del “Rabadan Express“

Quest’anno, a grandissima richiesta, l’Associazione Verbano Express di Luino ripropone il suo classico Rabadan Express, un treno a vapore, che condurrà i passeggeri direttamente al famoso Carnevale di Bellinzona, un viaggio affascinante e divertente, lungo la panoramica linea del lago maggiore, evitando problemi di traffico e parcheggio.

L’appuntamento è per il 2 marzo a Bellinzona, in occasione del corteo mascherato.

Prima della partenza, in collaborazione con la Nuova Proloco di Luino, si potrà partecipare alla risottata organizzata in stazione, (su prenotazione).

Dettagli dell’evento:

· Risottata: Luino, dalle ore 11.00

· Partenza: Luino, ore 12:06

· Arrivo: Bellinzona, ore 13:25

· Ritorno: Partenza da Bellinzona alle 17:30, arrivo a Luino alle 18:35

Prezzi dei biglietti per il treno Rabadan Express:

· Adulti: 25€

· Bambini dai 6 ai 12 anni: 15€

· Bambini sotto i 6 anni: Gratis

. Risotto 5€

Ingresso al carnevale NON compreso

Per maggiori informazioni, contattare:

info@verbanoexpress.com