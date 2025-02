Dagli adolescenti ai centenari. Fili Urbani si apre a Busto Arsizio mentre iniziano i lavori della nuova piazza

Ci sarà il 65enne che si è iscritto alla ginnastica dolce, il centenario che vuole imparare ad usare lo smartphone, il 18enne che ha deciso di fare un corso di sartoria e il 40enne che vuole riqualificarsi per cambiare lavoro. L’open day di Fili Urbani, il programma dell’amministrazione comunale di Busto Arsizio rivolto alle varie fasce d’età della popolazione per coinvolgerle nella nascita della nuova piazza Bersaglieri, sarà una giornata dedicata a tutti i bustesi.

Il 5 marzo negli spazi dei Molini Marzoli (sala Tramogge e spazio Fili Urbani) i responsabili di Argento In Forma (il programma per gli over 65), il job club (rivolto a tutti coloro che sono in età lavorativa) e l’InformaGiovani presenteranno un ventaglio di opportunità pensate per coinvolgere i cittadini in questo lavoro collettivo e intergenerazionale mirato a creare opportunità di lavoro, formazione, socializzazione che troveranno spazio all’interno del Boost, l’edificio che sorgerà nella nuova piazza i cui lavori sono appena iniziati.

Concluso il periodo dedicato alle attività di promozione del progetto e di coinvolgimento delle associazioni e della cittadinanza, l’Open day sarà l’occasione per presentare gli esiti delle attività di ricerca svolte sul territorio in merito alla situazione e alle esigenze dei tre target (anziani, giovani e persone in cerca di occupazione) e le proposte dei nuovi servizi che saranno sperimentati nel corso dell’anno proprio sulla base delle attività di ricerca svolte. Non mancherà la possibilità di un confronto tra associazioni e tra associazioni e cittadini sulle tematiche proposte.

La giornata sarà articolata in tre momenti, che corrispondono ai tre target del progetto: la mattina sarà dedicata alle attività di Argento In Forma (la prima parete riservata ad associazioni ed enti che si occupano della popolazione over 65, la seconda aperta a tutti), il pomeriggio alle iniziative di Job Club (aperto a tutti) e la sera alle proposte di InformaGiovani (per giovani fino a 34 anni).

Un’occasione di approfondimento, incontro e conoscenza, ma anche di partecipazione attiva, a cui l’Amministrazione invita tutti coloro, enti e cittadini, che vorranno “connettere le energie e unire la città”, come recita il claim del progetto.

PROGRAMMA 5 MARZO

Mattina – sala Tramogge – Argento in-forma la città

Incontro rivolto alle Associazioni e Enti che si rivolgono alla popolazione over 65 del

territorio

9.00 Introduzione e saluti istituzionali

9.45 Presentazione risultati d’indagine sulla popolazione over 65 di Busto Arsizio

10.15 Ingaggiare i cittadini e avviare un processo di animazione territoriale

10.30 Una nuova sperimentazione in città

Argento in-forma i cittadini

Incontro rivolto a tutta la cittadinanza: iniziative, tempi e modalità

10.45 Un servizio a misura di persona

11.15 L’avvio di nuove proposte Argento s’in-forma

Le Associazioni ascoltano e rispondono

11.45 Momento di scambio e confronto tra le Associazioni e i cittadini

Argento in Festa

12.30 – Spazio Fili Urbani

Polenta e Bruscitti e Polenta Concia per tutti

Pomeriggio Le iniziative del Job Club

Incontro rivolto a tutta la cittadinanza

Promozione delle iniziative con la possibilità di iscrizione da parte dei partecipanti all’evento; restituzione sintetica della ricerca sul mercato del lavoro di Busto Arsizio

14.30 Saluti Istituzionali

14.45 Presentazione della ricerca

15.15 Racconto delle iniziative progettate per la cittadinanza con la cittadinanza

Dialogo con i partner sul mercato del lavoro

Confronto su temi salienti caratterizzanti il contesto socio-economico attuale con gli attori del territorio

16.00 Perché una rassegna cinematografica? Presentazione del documentario

16.40 Tavola rotonda con partner sul territorio

17.30 Spazio ai commenti e riflessioni

Sera – AperiKiller – InformaGiovani

A chiusura del Fili Urbani Open Day è tempo di rifocillarsi.

In collaborazione con Karakorum Teatro, l’InformaGiovani di Busto Arsizio ospita il suo primo aperitivo con delitto. E un modo inedito e divertente per mettere alla prova le soft e creatività per risolvere il mistero

skills investigative, allenando problem solving, gioco di squadra, comunicazione efficace lavoro svolto in questo primo anno

18.30 Accoglienza, presentazione del servizio di orientamento, socialità, formazione e del 19.00 Aperitivo con delitto

21.00 Momento di confronto sulla serata e lancio delle iniziative primaverili

Evento gratuito per i giovani del territorio, per iscrizioni:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAlpQLSeRzW2aThtBYyltspDSckffxeTtZOtsMITJFF