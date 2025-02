Domenica torna l’Aranciolona: modifiche alla viabilità di Olgiate per la manifestazione podistica

Domenica 9 febbraio, dalle ore 08.30 alle ore 12.30, si terrà una manifestazione podistica non competitiva denominata “15° Aranciolona”, organizzata dall’Associazione “Podismo e Cazzeggio” di Busto Arsizio. La partenza avverrà dal “Centro Sportivo del Gerbone” in via Salvo d’Acquisto a Olgiate Olona e si svilupperà lungo un percorso che interesserà numerose vie del comune. Sono attese almeno 2 mila persone.

Modifiche alla circolazione stradale per l’Aranciolona

Per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e la sicurezza dei partecipanti, sono state disposte alcune limitazioni alla circolazione veicolare.

Divieti e restrizioni

Dalle ore 07.00 alle ore 13.00: Divieto di transito in via Salvo d’Acquisto, eccetto per mezzi di polizia e soccorso, veicoli di servizio della manifestazione e residenti (purché a velocità ridottissima). Divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati di via Salvo d’Acquisto.

Dalle ore 08.00 alle ore 13.00: Obbligo di svolta a sinistra in via Anna Frank per i veicoli provenienti da via Repubblica e diretti in via Ombrone, in direzione del Cimitero.

Divieto di immissione in via Ombrone per i veicoli provenienti dalle vie Gonzaga, Serio e Moldava, ad eccezione di mezzi di soccorso, polizia e di servizio della manifestazione.

Durante la manifestazione, non sarà consentito l’accesso alla “Piattaforma Centro Multiraccolta” di via Ombrone.

Divieto temporaneo di transito per il tempo necessario al passaggio dei concorrenti nelle seguenti vie: Ombrone, De Gasperi, Gonzaga, Cadorna, Vittorio Veneto, Cavour, P. Colombo, Introzzi, Piazza Santo Stefano, Oslavia, F. Restelli, Molino del Sasso, Isonzo, pista ciclopedonale del Parco del Medio Olona, Marnate, L. Tovo, L. Greppi e Gonzaga.

Sosta e obblighi per i veicoli

Sarà consentita la sosta temporanea ai partecipanti alla manifestazione lungo la pista ciclopedonale di via Anna Frank.

Tutti i veicoli autorizzati e provenienti dalle aree intersecanti le strade interessate dalla manifestazione dovranno fermarsi e seguire le indicazioni del personale dell’organizzazione per garantire la sicurezza dei partecipanti.

Si invita la cittadinanza a prestare attenzione alla segnaletica temporanea e a programmare eventuali spostamenti tenendo conto delle limitazioni in vigore durante l’evento.