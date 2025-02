Fabio Nava è il nuovo segretario generale della Cisl Lombardia

Il Consiglio generale della Cisl Lombardia, riunito il 6 febbraio 2025 a Concorezzo, ha eletto Fabio Nava come nuovo segretario generale, succedendo a Ugo Duci, alla guida dal 2017. L’elezione avviene in un anno significativo per la Cisl, che celebra il 75° anniversario dalla fondazione e si prepara al congresso nazionale di luglio.

Le priorità di Nava

Nel suo discorso, Nava ha evidenziato il ruolo della Cisl lombarda nell’affrontare le sfide del lavoro: riduzione delle liste d’attesa nella sanità, contrasto al carovita e all’emergenza abitativa, lotta agli incidenti sul lavoro e alle crescenti difficoltà occupazionali. Ha sottolineato la necessità di potenziare la formazione, le politiche attive per il lavoro e la contrattazione territoriale, puntando su inclusione e sostenibilità.

I dati sul lavoro in Lombardia

Nel 2024, il tasso di occupazione regionale si è mantenuto al 69,3%, con una crescita di 32.000 posti di lavoro, ma ha registrato un aumento della cassa integrazione (+24,7%) e delle difficoltà di reperire personale qualificato (48% delle assunzioni previste). Gli incidenti sul lavoro restano un’emergenza, con 101.194 infortuni e 171 morti tra gennaio e novembre.

La nuova squadra

Nava sarà affiancato dalla segreteria composta da Enzo Mesagna, Dino Perboni e Roberta Vaia, confermata dal Consiglio generale. Il leader uscente della Cisl nazionale, Luigi Sbarra, ha espresso gratitudine a Ugo Duci per il lavoro svolto e ha augurato buon lavoro a Nava.

Chi è Fabio Nava

Nato a Bergamo nel 1967, Nava ha iniziato la sua carriera sindacale nel settore elettrico, diventando segretario generale della FLAEI Cisl di Bergamo nel 1998. Nel 2020 è entrato nella segreteria regionale come segretario organizzativo e amministrativo, assumendo ora la guida della Cisl Lombardia.

Nava ha ribadito il suo impegno per un sindacato vicino alle persone, capace di rispondere alle sfide del presente con pragmatismo e innovazione.