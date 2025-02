Filosofarti, un weekend tra lectio, mostre e una cena con poesia

Un fine settimana firmato filosofarti: tra chiacchiere, musica e lezioni

Lezioni magistrali, conferenze, tavole rotonde e presentazione letterarie tornano anche nel secondo weekend di Filosofarti, il festival della filosofia di base a Gallarate ma con eventi anche in altre città e paesi. Questa settimana riserva anche una novità: cena con l’autrice.

Si inizia con venerdì 21 febbraio alle ore 10,00 al Teatro Manzoni di Busto Arsizio. Qui saranno ospiti don Gino Rigoldi e Franco Bonisoli che terranno una lezione sul tema Giustizia ed equità.

Seguirà in serata la tavola rotonda ove Federico Nicoli, Vanessa Guidi, Maria Grazia Pizzi, don Antonio Giovannini dibatteranno sull’Europa dei confini. L’appuntamento è alle 21,00 all’Alleanza Cooperativa San Martino di Ferno.

In contemporanea, in Villa Recalcati a Varese Matteo Inzaghi racconterà la modernità di Dorian Gray.

La giornata di sabato a Filosofarti

Sabato le proposte iniziano dal primo pomeriggio.

Alla libreria Librando alle ore 15,00 si terrà la conferenza dello psicoterapeuta dell’età evolutiva Leonardo Mendolicchio intitolata Fragili, i nostri figli, generazione tradita, curata da Civico 3, ormai storico partner del festival.

Sempre a Gallarate, al Cinema teatro delle Arti, alle ore 17,30 arriverà l’epistemologo Maurizio Ferraris con un intervento filosofico sull’intelligenza artificiale dal titolo La pelle. Essere umani oggi.

Per concludere la giornata di sabato, sarà possibile cenare al ristorante Saperi e Sapori. L’istituto Alberghiero G. Falcone sarà ai fornelli e le sue proposte culinarie accompagneranno il reading poetico e l’incontro con l’autrice Annitta Di Mineo (è necessaria la prenotazione a ristorante@isisfalcone.it , costo €25,00).

La domenica

Il finesettimana si chiuderà domenica 23 febbraio con una fitta serie di appuntamenti. Alle ore 11,00 in piazza Diaz a Caiello verrà aperta la mostra Senza titolo di 3 A – Associazione Artistica Alfa, altra realtà associativa gallaratese che sempre propone momenti nel corso del festival.

Alle 15,30 ci si sposterà al Teatro del Popolo di Gallarate per il concerto Specchio dell’anima: l’opera e i suoi trascrittori, a cura del Conservatorio Puccini. Per l’occasione avremo Damiano Cerutti al pianoforte, Samuele Fontana alla chitarra, Filippo Musenga al basso, Giuseppe Matteo Serreli come baritono, Xiao Hongzhe come basso, Yang Zhiyuan come baritono e Wang Yankun come soprano.

A Busto sarà protagonista la Galleria Boragno.

Alle 17,30 Adelon Curse si porrà i seguenti interrogativi Fiaba o tragedia? E se l’amore dei romanzi diventasse realtà? Durante l’incontro con l’autrice, il pubblico sarà il protagonista. Carte ispirate a 40 tra fiabe e romanzi celebri, ognuna con una domanda provocatoria sull’amore, saranno distribuite agli ospiti. Ecco il gioco interattivo per mettere in discussione ciò che crediamo sulle relazioni e sulle emozioni che ci guidano.

La giornata terminerà a Villa e Collezione Panza a Varese, ove alle 18,00 Delegazione FAI Varese accoglierà Marta Pizzolante che proporrà la sua prospettiva tra Ratio neuroscientifica e Psicologia del sentimento.