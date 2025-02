Futura, che grinta: Messina sbancata in cinque set

Bella reazione della Futura Volley Giovani che, dopo la sconfitta in casa con la Omag, passa sul campo di Messina e resta aggrappata al treno delle prime della classe in Pool Promozione. Ci sono voluti cinque lunghi set – 2 ore e 18′ totali – ma alla fine Busto Arsizio è risalita sull’aereo con due punti, lasciandone solo uno alle siciliane.

Prestazione davvero confortante, quella delle biancorosse, attente e determinate su un campo che l’Akademia Sant’Anna aveva difeso con successo praticamente in tutte le ultime dieci partite (ko solo con Brescia al tie-break). Decisiva la reattività in difesa: Messina, primo attacco del girone, è stata tenuta al 35% contro il 41% abituale, e in una gara punto a punto un differenziale così ampio ha fatto la differenza. (foto: Akademia S. Anna Messina)