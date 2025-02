Futura, esordio vincente nella pool promozione

Prende il via con il passo giusto la Pool Promozione per la Futura Volley Giovani. Nel primo incontro della seconda fase le biancorosse passano sul campo di Costa Volpino contro una squadra che, è vero, scatta dall’ultima piazzola del girone ma che in casa ha conquistato diversi “scalpi” nobili.

Sul terreno di gioco delle bergamasche la squadra di Beltrami passa con un perentorio 3-0 rischiando qualcosa solo nel secondo parziale concluso ai vantaggi (25-27) per la formazione di Busto Arsizio. Sia il primo, sia il terzo invece sono nettamente appannaggio delle Cocche che hanno concesso rispettivamente 19 e 16 punti alla CBL.

La palma di migliore in campo è andata di nuovo ad Alyssa Enneking, autrice di 19 punti con il 43% in attacco e con tre muri messi a segno; sulla stessa lunghezza d’onda anche Elisa Zanette (14, 2 muri e 2 aces) ma ancora una volta sono molte le firme sul successo. Cecchetto ha difeso da leonessa, Rebora ha blindato la lotta a muro mentre Kone – 9 punti – ha messo a terra palloni con il 66%.

Beltrami ha dato spazio anche alla panchina, risparmiando qualche scambio alle titolari in vista del tour de force che attende la squadra nei prossimi giorni. Fiducia ricambiata da Del Freo e Brandi che si sono fatte notare anche nell’arrivo in volata del set centrale.

Messa in archivio la pratica Costa Volpino, ora arrivano i due big match dai quali passa una bella fetta di rincorsa alla promozione diretta. Mercoledì la Futura ospita a Castellanza la capolista Omag San Giovanni in Marignano, fresca della vittoria in Coppa Italia di A2. Poi la trasferta a Messina dopo la quale si potrà fare un primo, importante, bilancio in vista del futuro.

CBL Costa Volpino-Futura Volley Giovani 0-3

(19-25, 25-27, 16-25) COSTA VOLPINO: Dell’Orto 1, Zago 11, Ferrarini 7, Brandi 2, Buffo 12, Neciporuka 4, Gamba (L), Dell’Amico, Tosi 2, Fumagalli 1, Yilmaz, Civitico 1. N.e. Leshae, Fracassetti (L2). All. Cominetti.

FVG BUSTO A.: Monza 3, Zanette 14, Rebora 7, Kone 9, Enneking 19, Orlandi 6, Cecchetto (L), Brandi, Del Freo 1, Baratella. N.e. Osana (L2), Landucci, Zakościelna, Spiriti. All. Beltrami.

NOTE. Durata set: 25’, 31’, 22’; tot. 1h26’. Costa Volpino: battute sbagliate 7, vincenti 2, ricezione positiva 55% (perfetta 35%), attacco 30%, muri 5, errori 11. Futura: battute sbagliate 7, vincenti 6, ricezione positiva 49% (perfetta 38%), attacco 37%, muri 11, errori 12.

POOL PROMOZIONE

CLASSIFICA: S. Giovanni in Marignano 49; FVG BUSTO A. 46; Messina 45; Macerata 44; Trento 39; Brescia 35; Cremona 32; Padova, Melendugno 31; Costa Volpino 29.