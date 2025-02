Gallarate celebra “La Settimana dell’Intercultura” dal 10 al 15 febbraio

Torna anche quest’anno “La Settimana dell’Intercultura”, un evento organizzato dalla Rete degli Istituti Comprensivi di Gallarate “Scuola aperta al mondo”, con il patrocinio del Comune di Gallarate. Questa iniziativa, ormai consolidata nel panorama educativo locale, punta a promuovere il dialogo tra culture, l’inclusione e la valorizzazione della diversità come opportunità di crescita per studenti, docenti e famiglie.

L’evento si svolgerà dal 10 al 15 febbraio, con un ricco programma di incontri, laboratori e attività pensate per coinvolgere tutta la comunità scolastica.

Un programma ricco di appuntamenti

Durante la settimana, le scuole del territorio ospiteranno una serie di eventi dedicati alla conoscenza e al confronto tra culture diverse. Il programma prevede:

Laboratori interattivi per gli studenti, con attività pratiche ispirate alle tradizioni di vari Paesi.

Incontri con esperti e testimoni per approfondire il tema dell’integrazione e dell’accoglienza.

Momenti di lettura e narrazione con storie dal mondo, per stimolare nei più piccoli la curiosità verso nuove culture.

Spettacoli teatrali e musicali, in cui i ragazzi saranno protagonisti con canti, danze e rappresentazioni ispirate a diverse tradizioni.

Tavole rotonde per docenti e famiglie, per riflettere su buone pratiche educative legate all’inclusione.