Gallarate si illumina d’amore: torna il cuore gigante sul sagrato di San Pietro

È quasi diventata una tradizione, romantica e suggestiva, a Gallarate: per il terzo anno consecutivo sul sagrato della chiesetta di San Pietro illuminato torna a risplendere il cuore gigante.

Un simbolo di amore, unione e vicinanza che, grazie al Distretto Urbano del Commercio, accenderà l’atmosfera della nostra città, offrendo un punto di incontro e di bellezza per cittadini e visitatori.

«Questa installazione, ormai divenuta un’icona del nostro centro storico, non è solo un richiamo al sentimento più nobile, ma anche un segnale di attenzione verso il commercio locale» dice l’assessore al Commercio Rocco Longobardi. «Invitiamo tutti a passeggiare tra le nostre vie, a vivere le attività del cuore della città».

Il cuore gigante rimarrà acceso per tutto il periodo di San Valentino, diventando lo sfondo perfetto per fotografie e momenti da condividere. Un invito a celebrare l’amore in tutte le sue forme: per le persone, per la propria città e per il suo commercio.