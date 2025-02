I commercialisti di Busto dominano sulla neve, nel fondo e nello sci alpino

Resta aperta la serie di vittorie consecutive dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Busto Arsizio al Trofeo Nazionale sulla neve 2025.

La promessa è stata mantenuta: dopo il successo ottenuto lo scorso anno a San Vigilio di Marebbe, i commercialisti nostrani trionfano anche sulle nevi di Pinzolo e di Campo Carlo Magno e sono ancora, dal 2014, la squadra da battere sugli sci.

L’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie ha messo in palio, nello scorso weekend, il 15° Trofeo Nazionale riservato ai professionisti di tutta Italia. Dal Triveneto alla Lombardia, scendendo per l’Emilia fino ad arrivare a Foggia, in Puglia, erano molti gli ordini d’Italia che si sono cimentati nelle gare di fondo e slalom gigante ed hanno cominciato a battagliare da venerdì mattina con la gara di sci nordico.

Già nello sci di fondo la squadra di Busto Arsizio ha messo le basi per la vittoria generale.

Le tre bustocche in gara hanno fatto il vuoto dietro di loro.

Paola Borghi ha dominato, come sempre, la categoria femminile, con Roberta Sozzi e Ivana Boffo a completare un podio interamente a tinte bianco-rosse, Bruno Fisco ha conquistato la vittoria nella Master B3 mentre Marco Pontiroli ha dominato la Master A3 segnando anche il miglior tempo assoluto e confermandosi l’uomo da battere. Alberto Ravetta è salito sul terzo gradino del podio, mentre Giorgio Candido e Fausto Mazzucchelli hanno rafforzato la leadership nella generale con una quarta e una quinta piazza.

La prima posizione dei bustocchi in classifica generale ha risvegliato dal torpore gli altri ordini partecipanti che, sotto una leggera nevicata, nella gara di sci alpino del sabato hanno dato battaglia, senza però riuscire a scalzare Busto Arsizio dal gradino più alto del podio. Alberto Ravetta si è confermato campione della categoria Master A3 Maschile con il secondo tempo assoluto, mentre Paola Borghi ha conquistato l’argento nella Master Femminile. Medaglie, di bronzo, anche per Marco Pontiroli e Bruno Fisco, che hanno contribuito a rafforzare la leadership insieme ai piazzamenti degli altri e di Nora Cattaneo, assente nel fondo.

Grande festa in rifugio durante le premiazioni del sabato sera – durante le quali sono stati festeggiati anche i 60 anni de “Il Commercialista Veneto”, il periodico dell’Associazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili delle Tre Venezie, e la stretta collaborazione con la SAF Triveneto – con l’ODCEC di Busto Arsizio vincitore del Trofeo Nazionale sulle nevi, con 1085 punti davanti all’Ordine di Padova, vincitore quindi del Trofeo riservato agli ordini del Triveneto, e all’Ordine di Treviso.

Alberto Ravetta, delegato dall’ordine bustocco alle attività sportive, non ha mancato di ringraziare il Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione Michele Sessolo perché ogni anno, coadiuvato da Elena Gallina – Segreteria Eventi dell’ADCEC Tre Venezie – e dalle sue collaboratrici, «riesce ad organizzare un evento così festoso in cui nulla viene lasciato al caso e tutto contribuisce a garantire giornate di svago, divertimento e festa anche per professionisti ed accompagnatori che non si cimentano nelle gare, intrattenuti con escursioni e momenti di relax».

«La soddisfazione di portare a casa questo Trofeo è grande ma la vittoria più bella è vivere queste giornate in totale relax con colleghi di tutta Italia ed il merito è tutto dell’ADCEC3V che ogni anno ci offre questa straordinaria opportunità».