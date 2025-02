Il sindaco Galimberti e la Giunta al fianco dei lavoratori: “In corso un piano di riorganizzazione per i Servizi demografici “

Anche il sindaco Galimberti e diversi componenti della Giunta questa mattina, martedì 11 febbraio, si sono uniti alla protesta dei lavoratori degli Uffici dei Servizi demografici che hanno aderito allo sciopero proclamato dalle sigle sindacali

“Con i continui tagli operati sulle risorse per gli enti locali – ha dichiarato il sindaco insieme alla Giunta comunale – i Comuni oggi si trovano a dover fronteggiare una situazione sempre più difficile e preoccupante sia in termini di possibilità di investimento nelle opere necessarie per i territori, sia per quanto riguarda la gestione del personale. Condivido le preoccupazioni degli uffici demografici per la carenza di personale: anche a seguito degli incontri nei mesi scorsi con le sigle sindacali, è in corso il piano di organizzazione del personale che rafforza l’organico accogliendo alcune delle richieste avanzate”.

“Ma è pur vero che con sempre meno risorse a disposizione, è difficile poter destinare maggiori investimenti per nuove assunzioni – ha proseguito Davide Galimberti-. E con gli ulteriori tagli previsti dalla nuova manovra finanziaria, il rischio concreto è che nell’arco di poco tempo tutti servizi si possano trovar di fronte alla necessità di un ridimensionamento forzato, affossando così i Comuni, che di fatto sono i primi enti di riferimento per i cittadini. Per questo chiediamo che il Governo non depotenzi gli enti locali, ma dia il supporto economico necessario per far sì che questi possano garantire tutta l’efficienza dei servizi tutelando i propri lavoratori”.