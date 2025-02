In 1250 sotto la pioggia: la Aranciolona batte anche il maltempo

La voglia di stare insieme e lo spirito ironico e goliardico battono anche la pioggia: domenica 9 febbraio ben 1250 persone si sono messi a correre (o camminare) per la quindicesima edizione dell’AranciOlona, la manifestazione podistica non competitiva organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Podismo & Cazzeggio, con il patrocinio dei comuni di Olgiate Olona e Busto Arsizio. , con campo base al Centro Sportivo Gerbone di Olgiate Olona.

I partecipanti hanno avuto la possibilità di scegliere tra tre percorsi di diversa lunghezza: 8, 13 e 19 chilometri, tutti sviluppati all’interno del Parco Medio Olona, offrendo tracciati prevalentemente boschivi e immersi nella natura. La partenza libera è avvenuta tra le ore 8:00 e le 9:30, consentendo ai partecipanti di iniziare la propria prova nell’orario più congeniale, malgrado la giornata di tempo inclemente.

Lungo i percorsi erano previsti tre punti di ristoro: pai Calimali a Fagnano, alle Balzarine e alla Vecchia stazione Valmorea di Marnate. Al termine della manifestazione, al Centro Sportivo Gerbone, è stato offerto un ricco ristoro finale con pasta e fagioli, per ristorare gli atleti dopo lo sforzo.

Evento non competitivo, anzi ricco di ironia, ma un po’ di competizione c’è sempre per conquistare il titolo di società più numerosa: quest’anno ha “vinto” Insieme per Antonio (nel ricordo di Antonio Coppola), che ha schierato la bellezza di 146 podisti in tenuta arancione. Ben distanziati, sul podio, la Free Runners, con 37 iscritti, e l’Atletica San Marco, con 34.

L’AranciOlona si conferma un appuntamento significativo per gli appassionati di podismo della zona, offrendo un’occasione per praticare sport all’aria aperta, promuovere la socialità e sostenere cause benefiche. Quest’anno il contributo è stato devoluto all’associazione Revolution di Busto che opera a favore di persone con autismo.