Incendio al Poliambulatorio San Carlo di Busto Arsizio

Un incendio si è sviluppato questa mattina poco dopo le 9 nel poliambulatorio San Carlo in via Castelfidardo a Busto Arsizio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con quattro squadre. Le fiamme sarebbero inizialmente scaturite da un quadro elettrico del poliambulatorio per poi intaccare successivamente il sottotetto. Ora l’incendio è stato spento e sono in atto le fasi di bonifica.

L’ambulatorio è stato evacuato e non ci sono feriti.