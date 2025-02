Incidente in via per Fagnano a Gorla Maggiore. Grave motociclista

Un uomo di 59 anni è rimasto gravemente ferito nel pomeriggio di oggi, giovedì, dopo essere caduto dalla propria moto in via per Fagnano a Gorla Maggiore. Il motociclista, che avrebbe fatto tutto da solo, ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Circolo di Varese. Sul posto, oltre all’ambulanza e all’automedica, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Gorla Minore per ricostruire la dinamica.