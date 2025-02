“La montagna insegna”: gita scolastica sulla neve per gli studenti della scuola media Carducci di Gavirate

I ragazzi della scuola media Carducci di Gavirate hanno vissuto un’esperienza indimenticabile sulla neve grazie al progetto “La montagna insegna”.

Lo scorso 3 febbraio, le classi terze, con i loro 44 alunni, hanno raggiunto la località di Domobianca per una giornata all’insegna della natura e dello sport. Tre giorni dopo, il 6 febbraio, è stata la volta delle prime e seconde, con 95 ragazzi pronti a sfidare le pendici innevate.

Gli studenti hanno partecipato a corsi di sci e snowboard, seguiti da istruttori qualificati che hanno adattato le lezioni ai diversi livelli di esperienza, dando la possibilità a tutti di apprendere o perfezionare le proprie abilità sulla neve. Inoltre, alcuni gruppi hanno avuto l’opportunità di ciaspolare, esplorando il paesaggio montano in modo più tranquillo e immerso nella bellezza della natura.

Accompagnati dagli insegnanti e da alcuni soci del CAI di Gavirate, che hanno arricchito l’esperienza con competenze tecniche e di sicurezza in montagna, gli studenti hanno imparato a conoscere meglio l’ambiente montano e a rispettarlo, mentre si divertivano in un contesto unico.

La gita non è stata solo un’occasione per praticare sport, ma anche per vivere un’esperienza educativa che ha unito divertimento e crescita personale. “La montagna insegna” ha infatti permesso agli studenti di mettersi alla prova, imparare a collaborare con i compagni e sviluppare un legame più profondo con la natura. Una giornata che rimarrà sicuramente nel cuore di tutti i partecipanti.