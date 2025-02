La UYBA in trasferta a Firenze con l’obiettivo della continuità

Dopo la convincente vittoria di mercoledì sera contro Cuneo (e il conseguente sesto posto in classifica) la Eurotek UYBA domenica 16 febbraio sarà impegnata a Firenze, a Palazzo Wanny, per la sfida contro le padrone di casa de Il Bisonte. Un match che potrebbe rivelarsi più insidioso di quanto dica la classifica, che vede le toscane al penultimo posto, a -20 dalle biancorosse (inizio partita ore 17).

Lualdi e compagne vogliono continuare a raccogliere punti preziosi per ottenere la miglior posizione possibile in vista dei playoff, ma non dovranno sottovalutare la squadra toscana, alla ricerca della salvezza.

In casa fiorentina il cambio in panchina – con Chiavegatti subentrato a Bendandi – non ha ancora portato la svolta sperata. Le toscane dovrebbero scendere in campo con il sestetto composto da Battistoni in diagonale con Malual, Butigan e Baijens al centro, Davyskiba e Nervini in banda e l’ex biancorossa Giulia Leonardi nel ruolo di libero. Coach Enrico Barbolini dovrebbe confermare il sestetto composto da Boldini in palleggio con Obossa opposta, Sartori e Van Avermaet al centro, Piva e Kunzler in posto quattro, Pelloni libero. La panchina comunque ha mostrato di poter dare il proprio apporto, e anche con Cuneo non sono mancate le mosse di Barbolini per alternare i sestetti.

A sottolineare l’importanza della gara è la palleggiatrice Jennifer Boldini: «Dopo la vittoria con Cuneo, il coach ci ha concesso un giorno di riposo che ci è servito per ricaricarci. In questa fase della stagione è fondamentale dosare al meglio le energie. In queste ultime quattro partite di regular season dobbiamo concentrarci più su di noi che sulle avversarie: a partire da domenica a Firenze, l’input è fare poche cose, ma bene. Dovremo essere brave a imporre il nostro ritmo fin dall’inizio, cosa che ci è mancata un po’ contro Cuneo. Sarà la prima di due trasferte insidiose, perché anche la settimana prossima a Perugia ci sarà da lottare contro squadre che cercano punti per la salvezza».

Il Bisonte Firenze – Eurotek UYBA Busto Arsizio Firenze: 1 Acciarri, 3 Malual, 4 Butigan, 6 Leonardi (L), 7 Battistoni, 9 Giacomello, 10 Nervini, 16 Baijens, 17 Lapini, 18 Cagnin, 19 Agrifoglio, 21 Davyskiba. All. Chiavegatti.

Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Programma decima giornata di ritorno

Wash4green Pinerolo – Megabox Ond. Savio Vallefoglia; Igor Gorgonzola Novara – Prosecco Doc Imoco Conegliano; Honda Olivero Cuneo – Cda Volley Talmassons Fvg; Il Bisonte Firenze – Eurotek Uyba Busto Arsizio; Smi Roma Volley – Bartoccini-Mc Restauri Perugia; Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Savino Del Bene Scandicci; Numia Vero Volley Milano – Bergamo.

CLASSIFICA (dopo 22 giornate): Conegliano 66; Scandicci 51; Milano 50; Novara 48; Chieri 40; BUSTO ARSIZIO 35; Bergamo, Vallefoglia 33 || Pinerolo 24; Perugia, Cuneo 19; Roma 16 || Firenze 15; Talmassons 13.