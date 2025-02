Lati di Vedano Olona celebra 80 anni di innovazione e diventa marchio storico di interesse nazionale

Lati Industria Termoplastici spa entra ufficialmente nell’élite delle aziende italiane riconosciute come marchio Storico di Interesse Nazionale, una certificazione che premia la continuità produttiva e il valore storico di imprese simbolo del Made in Italy. Un riconoscimento che arriva in un anno speciale: il suo ottantesimo anniversario.

«Questo riconoscimento è un tributo al percorso che Lati ha costruito negli anni, unendo innovazione, sostenibilità e attenzione alle persone. Siamo orgogliosi di essere parte della storia industriale italiana e continueremo a lavorare per un futuro ancora più ambizioso» dice Michela Conterno, amministratrice delegata di Lati.

IL GENIO ITALIANO DELLE MATERIE PLASTICHE

Fondata nel 1945 da Cosimo Conterno, Lati ha anticipato i tempi con una visione pionieristica di economia circolare: trasformare i residuati bellici della Seconda Guerra Mondiale in nuove risorse riciclandone i materiali. Un’intuizione innovativa, che ha segnato l’inizio di una lunga storia di ricerca, sviluppo e sostenibilità.

Lati – acronimo di Lavorazioni Articoli Tecnici Industriali – è da sempre sinonimo di eccellenza nel settore dei compound termoplastici ad alte prestazioni.

Come in cucina, i tecnici Lati creano ricette uniche, combinando diversi ingredienti per ottenere materiali con proprietà straordinarie: autoestinguenti, termicamente conduttivi, rinforzati, autolubrificanti e molto altro. Questi materiali diventano poi parte integrante di dispositivi e componenti fondamentali in diversi settori strategici: dal comparto elettrico a quello elettronico (interruttori che resistono ai cortocircuiti) dall’automotive (componenti robusti come il metallo ma più legger) agli elettrodomestici (parti altamente performanti per la sicurezza e l’affidabilità).

La storia di Lati va a braccetto con quella delle materie plastiche, primo fra tutti il nylon. L’azienda è stata pioniera nell’utilizzare la simulazione Fem e a introdurre le fibre di vetro nei polimeri, anticipando le evoluzioni del mercato. Il focus sulla qualità ha portato l’azienda a essere la prima in Italia a certificarsi UNI EN ISO 9001.

PERSONE, SOSTENIBILITÀ E RESPONSABILITÀ SOCIALE

Come ogni grande storia, anche quella di Lati spa è fatta di sfide, cambiamenti e scelte coraggiose. Nei momenti più difficili, l’azienda ha sempre investito sulle persone, sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale. Un impegno che ha portato risultati concreti: turnover bassissimo e un ambiente di lavoro d’eccellenza, riconosciuto dalla certificazione great place to work, parità di genere certificata e leadership al femminile con Michela Conterno, amministratrice delegata, e sua sorella, e sua sorella Livia Conterno, ad agli affari sociali d’impresa, medaglia di platino EcoVadis, massimo riconoscimento per le pratiche di sostenibilità aziendale.

MARCHIO STORICO: UN RICONOSCIMENTO ALLE PERSONE

Entrare nel registro dei Marchi storici di interesse nazionale significa essere riconosciuti come aziende che hanno segnato la storia industriale italiana. Lati dedica questo risultato a chi ha reso possibile il suo successo: le sue persone, i clienti, i partner, che in ottant’anni hanno contribuito a costruire un’azienda solida, innovativa e proiettata verso il futuro.

Ottant’anni di storia, ottant’anni di innovazione, ottant’anni di persone. Un traguardo che è solo l’inizio di una nuova fase di crescita, sempre all’insegna della qualità, della tecnologia e della sostenibilità.

TUTTI GLI ARTICOLI SU LATI SPA