Litigano in strada a Gallarate: arrestati per lesioni aggravate

Durante la serata di mercoledì 5 febbraio, la Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato due cittadini stranieri per lesioni aggravate e tentate lesioni aggravate ai danni l’uno dell’altro.

Nel corso della serata, infatti, la Volante del Commissariato di Gallarate è intervenuta insieme ad una pattuglia dei Carabinieri in Corso XXV Aprile, dove era stata segnalata una rissa che coinvolgeva numerose persone. Sul posto gli agenti si sono resi conto che in realtà la vicenda aveva coinvolto esclusivamente due soggetti, un cittadino gambiano richiedente asilo ed un senegalese, regolare sul territorio nazionale, immediatamente rintracciati nelle vicinanze anche grazie alla collaborazione dei Carabinieri.

Gli Agenti del Commissariato sono riusciti poi a ricostruire la dinamica dei fatti: un semplice alterco tra i due soggetti è degenerato in una violenta lite, al culmine della quale il cittadino gambiano ha ferito il cittadino senegalese, colpendolo con una bottiglia di vetro. Il ferito, successivamente, ha provato a vendicarsi dell’aggressione subita mettendosi al volante della propria autovettura e cercando in due occasioni di investire a forte velocità il proprio contendente, non riuscendovi soltanto per la prontezza di riflessi dell’uomo nell’evitare di essere travolto, fino a che non è andato a sbattere contro un muro. Gli Agenti hanno quindi arrestato in flagranza di reato i due soggetti, entrambi per lesioni aggravate.