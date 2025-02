Mercato del credito: ecco come cambierà

Questo articolo è a cura di Giovanni Fatta Del Bosco dello Starting Finance club dell’Università Liuc di Castellanza

Il settore creditizio sta affrontando una fase di profonda trasformazione, spinta dall’evoluzione normativa, dall’innovazione tecnologica e dalle dinamiche macroeconomiche globali. Sfide come l’aumento dei tassi di interesse, la crescente influenza delle fintech e le incertezze geopolitiche stanno ridefinendo le strategie delle istituzioni finanziarie.

Politiche monetarie, contesto macroeconomico e stabilità finanziaria

Le banche centrali, nel tentativo di contenere l’inflazione, hanno attuato politiche restrittive, innalzando il costo del credito e riducendo la liquidità nei mercati. Questo ha inciso su investimenti e consumi, con effetti particolarmente evidenti sulle piccole e medie imprese, che incontrano maggiori difficoltà nell’accesso ai finanziamenti. Inoltre, le tensioni geopolitiche, tra cui conflitti e dispute commerciali, hanno incrementato la volatilità finanziaria, inducendo una maggiore prudenza nella concessione del credito.

Innovazione tecnologica e ruolo delle fintech

Le fintech stanno trasformando il settore creditizio, introducendo modelli di finanziamento alternativi che rendono il credito più accessibile ed efficiente. Strumenti come il peer-to-peer lending, la blockchain e l’open banking stanno rivoluzionando le modalità di intermediazione finanziaria, abbattendo costi e migliorando la rapidità delle transazioni. L’intelligenza artificiale e il machine learning stanno affinando i processi di valutazione del rischio, mentre smart contracts e tokenizzazione degli asset garantiscono maggiore sicurezza e trasparenza. Tuttavia, queste innovazioni richiedono una regolamentazione più strutturata, con particolare attenzione alla protezione dei dati e alla cybersecurity.

Finanza sostenibile e adattamento alle nuove sfide

L’integrazione dei criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) nelle decisioni di credito sta diventando una priorità per le istituzioni finanziarie, spinte dalla crescente pressione normativa e dalla domanda di investimenti responsabili. Il cambiamento climatico e i rischi ambientali stanno incidendo sempre più sulle valutazioni degli asset, aumentando il pericolo di svalutazioni improvvise e portando alla necessità di strumenti avanzati per la gestione del rischio climatico. In questo contesto, emergono nuove opportunità attraverso strumenti finanziari sostenibili come i green bonds, i sustainable investment funds e i transition bonds (rispettivamente obbligazioni green, fondi di investimento sostenibili e obbligazioni di transizione) che supportano le aziende nel percorso verso la decarbonizzazione. Allo stesso tempo, le istituzioni finanziarie devono affrontare il fenomeno dei “stranded assets”, ovvero asset il cui valore potrebbe ridursi drasticamente a causa della transizione energetica e delle normative ambientali sempre più stringenti. Per mitigare tali rischi, le banche stanno sviluppando modelli di valutazione del credito che incorporano scenari climatici e metriche ESG, ridisegnando così i criteri di allocazione del capitale. Un altro aspetto cruciale è l’armonizzazione delle normative internazionali sulla finanza sostenibile. L’EU Taxonomy, il Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) e le nuove regolamentazioni sui rating ESG stanno imponendo standard più chiari per evitare fenomeni di greenwashing e garantire maggiore trasparenza agli investitori. Inoltre, la digitalizzazione e la blockchain stanno facilitando la tracciabilità dei fondi destinati a progetti sostenibili, migliorando la credibilità delle iniziative green. In questo scenario in continua evoluzione, le banche e gli investitori istituzionali dovranno bilanciare innovazione e compliance normativa, sviluppando strategie che garantiscano rendimenti sostenibili e riducano i rischi sistemici legati ai cambiamenti climatici e alla transizione energetica.

Conclusione

Il settore creditizio sta attraversando un periodo di trasformazioni significative, influenzato da fattori economici, tecnologici e geopolitici. Per affrontare con successo queste sfide, le istituzioni finanziarie devono adottare un approccio strategico che combini innovazione e gestione del rischio, garantendo al contempo stabilità e crescita sostenibile nel lungo termine.