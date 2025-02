Meteo, a Varese poco sole, sarà una settimana sulle nuvole

Alla finestra non suonano ancora i rumori della primavera, né i suoi colori. Piuttosto albeggiano giornate che fanno da contraltare all’idea di primavera, al cielo terso e ai tepori marzolini, e riportano coi piedi per terra in un febbraio dove ancora l’inverno dorme, sornione, fra una cappa di nuvole.

SITUAZIONE

«Al bordo di un anticiclone che va prendendo forza sull’Europa occidentale correnti in quota da NW assicurano condizioni stabili sul nord Italia. La risalita di aria umida dall’Adriatico determina tuttavia la formazione di nubi basse sulla Pianura Padana»: questo è il punto fatto dal Centro geofisico prealpino che così presenta la settimana che stiamo per affrontare.

PREVISIONI

Lunedì “nuvolosità irregolare sulla Pianura Padana in parziale diradamento nel corso della giornata, più persistente sul Piemonte e a ridosso delle Prealpi. Asciutto. Nel pomeriggio un po’ più di sole“.

Martedì “possibile presenza di nubi basse irregolari sulla pianura, specialmente a ridosso dei rilievi, mentre sulle Alpi tempo perlopiù soleggiato“. Il giorno seguente, mercoledì, “passaggi di nubi medio-alte spesso estesi ma a tratti un po’ di sole. Asciutto. Temperature senza variazioni rilevanti“.

TENDENZA

Giovedì 20 Febbraio: generalmente nuvoloso in mattinata, poi tempo via via più soleggiato. Venerdì 21 Febbraio: cieli sereni o velati da nubi alte. In pianura foschia e locali nebbie nelle ore più fredde.