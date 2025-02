“Mi leggi una storia?”. A Cardano si scopre la bellezza dei libri

L’assessorato alla Cultura di Cardano al Campo, in collaborazione con la biblioteca civica “Gianni Rodari”, è lieto di presentare “Mi leggi una storia?”, una nuova iniziativa di promozione alla lettura dedicata ai bambini e alle bambine delle classi prima e seconda della Primarie.

“Imparare a leggere richiede grande impegno nei primi anni di scuola ed è proprio in questo momento che pensiamo sia importante offrire ai bambini occasioni per ascoltare dei racconti letti dalla voce di un adulto, così da mantenere vivo il piacere delle storie affinché possano diventare futuri lettori motivati, curiosi e competenti”.

“Ecco perché proponiamo alle famiglie di accompagnare i bambini/e in Biblioteca per incontrare una nostra bravissima volontaria esperta promotrice della lettura, che leggerà ad alta voce per loro e farà loro conoscere libri accuratamente selezionati”.

Il primo incontro sarà sabato 15 febbraio alle 15.00 alla biblioteca in Via Torre n. 2 a Cardano al Campo. La partecipazione è libera e gratuita.

Sarà possibile anche prendere in prestito dei libri da portare a casa, per continuare a condividere questa esperienza in famiglia. Questo evento si aggiunge a “Il posto delle storie” e “Nati per leggere” che la Biblioteca con successo ogni mese, ormai da anni, propone ai giovanissimi lettori.

Per informazioni e per conoscere le altre date chiamare il n. 0331/26.62.38