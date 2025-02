Open Day al Liceo Musicale “Malipiero” di Varese: un pomeriggio di musica e opportunità

Il Civico Liceo Musicale “Riccardo Malipiero” di Varese organizza un Open Day per sabato 15 febbraio, dalle ore 16:00 alle 18:30, offrendo a studenti e famiglie l’opportunità di conoscere l’ampia offerta formativa dell’istituto. L’evento, realizzato in collaborazione con la Società Cooperativa Musica per Varese e il Comune di Varese, si terrà presso la sede di Via Garibaldi, 4.

Durante il pomeriggio, i partecipanti potranno esplorare i corsi attivi, tra cui strumenti classici e moderni, canto lirico, moderno e jazz, composizione, e formazione musicale di base. Sarà inoltre possibile assistere a dimostrazioni, incontrare docenti e studenti, e partecipare a un giro degli strumenti dedicato ai bambini dai sei anni in su.

Il Liceo “Malipiero” vanta convenzioni con prestigiosi Conservatori, tra cui il Conservatorio “Vivaldi” di Alessandria, il Conservatorio di Como, il Conservatorio “Giacomo Puccini” della Spezia e il Conservatorio “Guido Cantelli” di Novara, offrendo agli studenti l’opportunità di proseguire gli studi musicali a livello accademico.

Le iscrizioni ai corsi sono sempre aperte e l’istituto propone un’ampia gamma di discipline musicali: pianoforte classico e moderno, chitarra elettrica e classica, arpa, batteria, fiati, archi, strumenti antichi come il clavicembalo, e percorsi per operatori musicali della liturgia. Particolare attenzione è dedicata anche alla didattica per i più piccoli, con corsi di animazione musicale per bambini di 4-5 anni e corsi di musical per ragazzi e adulti.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria del Liceo tramite email all’indirizzo segreteria.civicoleicomusicale@gmail.com, visitare il sito web musicapervarese.it o seguire le attività dell’istituto sulle pagine social dedicate.

Un’occasione imperdibile per chi sogna di intraprendere un percorso nel mondo della musica, avvicinandosi a uno degli istituti di riferimento per la formazione musicale a Varese e dintorni.