Open Day degli asili nido a Busto Arsizio

Anche quest’anno, in vista delle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, l’Amministrazione comunale promuove gli open day degli asili nido cittadini. L’iniziativa vuole essere un’occasione per presentare ai genitori interessati la ricca realtà degli asili nido pubblici della nostra Città.

Gli open day si svolgeranno sabato 22 febbraio dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Per maggiori informazioni e fissare un appuntamento occorre contattare direttamente il nido.



Di seguito indirizzi e numeri di telefono:

NIDO BOSCHESSA

Via Alba 30

tel 0331 329 888

nido.boschessa@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO ESPINASSE

Via Monreale 3

tel 0331 677 940

nido.espinasse@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO FERRARIO

Via XXIV Maggio 5

tel 0331 340 378

nido.ferrario@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO NAZARETH

Via Vico 9

tel 0331 681 063

nido.nazareth@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO ROSSINI

Via Salgari 1

tel 0331 686 480

nido.rossini@comune.bustoarsizio.va.it

NIDO G. TOSI

Via Bonsignora

tel 0331 629 256

nido.tosi@comune.bustoarsizio.va.it

Nidi in concessione:

CIELO E TERRA

Via Speranza 7

tel 335 1659034

nido.cieloeterra@proges.it

IL GIARDINO DELL’ARTISTA (Centro prima Infanzia)

Via Speranza 7

tel 335 1659034

nido.cieloeterra@proges.it

Nido in convenzione:

PRIMI PASSI

Via Magenta 62

tel 0331 341 981

nido.primipassi@libero.it