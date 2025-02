“Paesaggi Sonori“: viaggio tra note e parole nell’alto Varesotto

È un triplo appuntamento quello che Momenti Musicali si prepara ad offrire nel mese di febbraio per il seguito della stagione culturale di Paesaggi Sonori. Si tratta di tre lezioni-concerto, eventi il cui scopo è prettamente divulgativo e rivolti a tutti coloro che sono semplicemente curiosi di saperne di più anche senza avere molta dimestichezza con la musica. Infatti, oltre all’esecuzione dal vivo, i vari brani previsti dal programma saranno presentati ed inquadrati con parole semplici ed accessibili dai nostri Maestri, un po’ come avviene alle visite guidate alle mostre d’arte. Si parte quindi mercoledì 12 febbraio presso la Sala di VareseVive alle ore 21, dove il violista Simone Libralon sarà alle prese con “La Viola nel Novecento”.

Il tema vuole esplorare le straordinarie potenzialità espressive della viola attraverso due voci emblematiche del Novecento: Max Reger e Karlheinz Stockhausen. Le Suites n. 3 e n. 1 op. 131d di Reger, composte nel 1915, si ispirano alla tradizione delle Suites per strumento solo di Bach, ma con una scrittura densa, complessa e profondamente romantica. Queste opere mettono in luce la ricchezza timbrica della viola, esaltandone la cantabilità e la profondità espressiva. Di tutt’altro linguaggio è Tierkreis, il celebre ciclo zodiacale di Stockhausen.

Scritto originariamente per carillon e adattato a molteplici formazioni, ogni brano rappresenta un segno zodiacale con una melodia propria, creando un universo sonoro affascinante, in cui la viola diventa veicolo di un viaggio simbolico e astrale. Attraverso questo programma, la viola si svela in tutta la sua versatilità: da uno stile tardo-romantico intriso di rigore contrappuntistico fino alle sonorità visionarie e sperimentali dell’avanguardia. Domenica 16 febbraio alle ore 17 presso Casa Paolo di Brezzo di Bedero sarà invece Adalberto Maria Riva, alla sua terza lezione-concerto della stagione, questa volta imperniata su “La storia del pianoforte”, che dura da più di trecento anni. In questo arco di tempo il pianoforte ne ha fatta di strada: scopo della lezione-concerto è proprio quello di illustrare le tappe fondamentali dell’evoluzione tecnica del pianoforte, dalla sua invenzione a Firenze agli albori del Settecento fino ai magnifici strumenti posti oggi nelle principali sale da concerto.

I punti salienti di questo lungo e variegato cammino verranno illustrati dal Maestro Riva con riscontri ed esempi diretti volti a mostrare i principali cambiamenti stilistici avvenuti nel corso della storia della letteratura pianistica, spesso in parallelo con l’evoluzione dello strumento, attraverso le opere di Scarlatti, Mozart, Beethoven, Chopin, Liszt e Brahms. Infine domenica 23 febbraio a Cuvio alle ore 17 il Maestro Riva completerà il suo ciclo di lezioni- concerto, abbordando questa volta un tema completamente diverso: “Le emozioni della musica”. Come qualsiasi forma d’arte, anche la musica ha un forte il potere comunicativo.

Tuttavia, se per alcuni questa affermazione può sembrare un dato di fatto, in realtà ciò è il frutto di un lungo cammino stilistico iniziato agli albori del Seicento, in cui per la prima volta si comincia a creare un “vocabolario“ adatto perché la musica possa esprimere le emozioni insite, per esempio, nella declamazione di un testo poetico. Attraverso vari esempi tratti dalle opere dei grandi compositori dal Barocco all’Ottocento scelti dal Maestro Riva, si vedrà come questo "vocabolario" si è via via costituito nel tempo e come una gran parte di esso sia ancora utilizzato al giorno d’oggi.

Gli appuntamenti continuano fino a maggio con altre lezioni-concerto e conferenze-concerto. Paesaggi sonori è un progetto di Momenti Musicali con il sostegno delle Pro Loco di Cuvio e Maccagno, dell’Accademia Musicale “Pietro Bertani” di Luino, con il contributo di Fondazione Comunitaria del Varesotto Onlus, con il patrocinio del Comune di Cuvio e in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Milano. L’ingresso agli eventi è libero e gratuito. Sarà possibile comunque lasciare un’offerta per sostenere il progetto.

Per info: momenti.musicali@libero.it

Facebook: Momenti Musicali WhatsApp: 339 4960880 www.momentimusicali.net