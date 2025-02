Pomeriggio da incubo per gli automobilisti a Varese: code su tutte le strade in entrata in città

Le segnalazioni sono state moltissime, e le mappe “intelligenti” di google maps lo confermano: per tutto il pomeriggio del 6 febbraio gli automobilisti che sono entrati in Varese si sono trovati in un ingorgo da cui ne sono usciti solo parecchio tempo dopo.

Intasata l’uscita dell’autstrada, intasati gran parte di viale Borri e viale Belforte, intasata via Magenta e via Nino Bixio, e tante altre vie del centro, tutte bloccate. A causare questo traffico assolutamente anomalo per quantità – insomma, lo era più che nei giorni “normali” – non sono stati incidenti, che non se ne sono verificati in zona, nè cantieri stradali, poichè non ce ne sono di attivi al momento.

Allora cos’è stato? La risposta non c’è ancora, almeno in via ufficiale, ma è probabile che sia uno dei semafori del centro andato in tilt: il maggiore sospettato è quello di via Magenta all’altezza del consorzio agrario.

Google Maps alle 16.30