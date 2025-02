Ragazza di Saronno sfregiata dal compagno nel Torinese: arrestato il 26enne

Un episodio di violenza ha visto come vittima una giovane di 24 anni di Saronno, sfregiata al volto dal compagno durante una lite. L’aggressione è avvenuta lo scorso fine settimana a Lauriano, in provincia di Torino, dove la ragazza si trovava con il 26enne, cittadino russo regolarmente residente in Italia, con cui aveva iniziato a frequentarsi da poco.

Secondo la ricostruzione dei fatti, la discussione tra i due è degenerata rapidamente fino a trasformarsi in un episodio di violenza. L’uomo, in un impeto di rabbia, avrebbe infranto una lampada e con un coccio di vetro colpito la ragazza allo zigomo, provocandole una ferita profonda. È stata la stessa giovane, sotto choc e sanguinante, a chiamare il 112 per chiedere aiuto.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Cavagnolo, che hanno bloccato l’aggressore e lo hanno arrestato con l’accusa di lesioni gravissime. Dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale di Ivrea ha disposto per lui il divieto di avvicinamento alla vittima e l’uso del braccialetto elettronico per monitorarne i movimenti.

La ragazza è stata trasportata d’urgenza al pronto soccorso di Chivasso, dove i medici le hanno suturato la ferita.