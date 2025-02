Rimorchiato l’aliante caduto nel lago di Varese. Venerdì mattina il recupero

Verranno completate nella mattinata di venerdì le operazioni di recupero dell’aliante caduto oggi nel lago di Varese. I Vigili del Fuoco, dopo il salvataggio del pilota eseguito subito dopo l’incidente aereo, hanno iniziato le operazioni di recupero del mezzo, riuscendo a rimorchiarlo a trenta metri dalla riva. Con l’arrivo del buio, però, le operazioni sono state sospese.

Il 53enne piemontese, pilota del velivolo partito dall’aeroporto di Calcinate del Pesce, rimane ricoverato in terapia in terapia intensiva per i gravi traumi subiti. Ancora da stabilire le cause dell’incidente.