Aliante precipita nel Lago di Varese, grave il pilota estratto dia vigili del fuoco

Soccorsi in azione sul Lago di Varese per un velivolo precipitato nello specchio lacustre nei pressi dell’aeroclub Adele orsi di Calcinate del Pesce. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un motoaliante e il pilota è stato soccorso. L’allarme è scattato introno alle 14 di giovedì 20 febbraio quando è stato attivato il dispositivo di mobilitazione di vigili del fuoco, soccorso sanitario e forze dell’ordine.

I pressi del lago sono stati raggiunti anche dall’elicottero Drago dei vigili del fuoco che ha sorvolato la zona mentre via acqua interviene la squadra di soccorso acquatico e nautico con un battello pneumatico. Gli operatori sanitari stanno operando per il momento in codice giallo.

Il pilota è stato estratto dagli operatori e portato a riva per permettere al personale sanitario le prime cure. Non si conoscono di preciso le condizioni ma sarebbero gravi.