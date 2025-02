Scontro tra due veicoli sulla tangenziale di Saronno, interviene l’elisoccorso

Grave incidente a Saronno nella mattina di oggi sabato 22 febbraio, intorno alle 9: lo scontro coinvolto due veicoli sulla SP 31 bis, la nuova tangenziale est della città.

Sul posto il sistema 118 ha inviato l’elisoccorso, tre ambulanze e due auto mediche.

Risultano coinvolte sei persone tra cui due minori, un bambino di 4 anni e un ragazzino di 12 anni. Una è stata trasportata in ospedale al Circolo di Varese in “codice rosso”, in gravi condizioni. Gli altri feriti, meno gravi, sono stati portati due al Sant’Anna di Como e uno al Niguarda di Milano.

Un altro incidente fa meno grave ma con sulla visibilità se registrato intorno ai 10 sull’asse della Varesina, alla rotonda con la statale 527 .