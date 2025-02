Sei vittorie in 18 partite: l’Openjobmetis di Mandole peggio di Bialaszewski e in linea con quella di Bulleri

Non che servano particolari campanelli d’allarme per descrivere la situazione attuale della Openjobmetis Varese, ma è bene notare come l’andamento della squadra di Mandole, dopo 18 partite, sia il peggiore dell’epoca post-covid a pari merito con una sola altra versione della squadra biancorossa.

Le sei vittorie ottenute da Librizzi e compagni fanno il paio solo con la squadra della stagione 2020-21, quella in cui Luis Scola era ancora un giocatore, affiancato da un altro veterano come Toney Douglas mentre in panchina c’era Massimo Bulleri. L’ex azzurro era stato catapultato alla guida della prima squadra dopo il burrascoso divorzio pre-campionato con Attilio Caja.

A livello ufficiale, per la verità, la squadra diretta da Bulleri aveva fatto registrare appena 10 punti in 18 partite, due in meno dell’attuale Openjobmetis. Però è giusto sottolineare che un successo venne cancellato per il successivo ritiro della Virtus Roma, battuta a Masnago da Varese nella serata in cui esordì e si infortunò gravemente Jalen Jones dopo pochi secondi di gioco. Una delle tante disdette di quella stagione salvata in extremis con le vittorie esterne di Milano e Treviso.

La Varese di Mandole, conti alla mano, è alle spalle anche di quella assai contestata della stagione scorsa: il quintetto diretto da Tom Bialaszewski infatti in 18 gare raccolse 14 punti, “sospinto” dal tris di vittorie seguite all’ingaggio di Nico Mannion. E quella squadra stava ugualmente compiendo un cammino altalenante ma positivo in Fiba Europe Cup, anche se proprio in questo periodo ci fu l’improvviso addio di Oliver Hanlan che complicò tutto.

Un’altra formazione piena di problemi è quella del campionato 2021-22, iniziata con Adriano Vertemati in panchina e Alessandro Gentile in campo. A questo punto della stagione – inizio febbraio – era già avvenuta la svolta: squadra ricostruita, ingaggio di Mike Arcieri come gm e di Johan Roijakkers allenatore (la prima partita fu diretta dal tandem Seravalli-Jemoli). Alla 18a partita arrivò infatti la settima vittoria, quarta del nuovo corso (Vertemati ne aveva ottenute tre).

A questo cahier de doléance (non contiamo il comunque miglior cammino della OJM di Caja nel 2019-20 quando il campionato fu sospeso) manca ovviamente un dato, quello del 2022-23, la squadra degli “Immarcabili” di coach Matt Brase. A questo punto del torneo Ross e compagni avevano già incassato 20 punti e si apprestavano a disputare le Final Eight di Coppa Italia a Torino da quarta testa di serie. Purtroppo contro Pesaro andò in scena una delle peggiori esibizioni di quella Openjobmetis, fermata in campionato solo dalla penalizzazione che costrinse Varese a fare i conti con la lotta salvezza anche quell’anno.

CHI FECE PEGGIO – In due occasioni pre-covid (ci fermiamo agli anni recenti) però ci furono alcune Varese peggiori. Una è quella che per il secondo anno consecutivo venne affidata a Paolo Moretti che vinse solo 5 volte in 18 uscite nel 2016-17 (la quinta però fu già firmata da Attilio Caja, contro Caserta).

La versione peggiore però risale all’anno dell’ultima retrocessione, il 2007-2008. La Cimberio prima di Mrsic e poi di Bianchini raccolse appena tre successi (a fine anno furono otto) facendo fin da subito corsa da fanalino di coda.

VARESE DOPO 18 PARTITE (ultimi 5 anni)

2021-21 – (M. Bulleri): 5 vittorie* – 13 sconfitte, 10 punti

2021-22 – (A. Vertemati – J. Roijakkers): 7 vittorie – 11 sconfitte, 14 punti

2022-23 – (M. Brase): 10 vittorie – 8 sconfitte, 20 punti

2023-24 – (T. Bialaszewski): 7 vittorie – 11 sconfitte, 14 punti

2024-25 – (H. Mandole): 6 vittorie – 12 sconfitte, 12 punti