Superati i duemila iscritti a Varese Corsi

Varese Corsi continua anche nel 2025 a conquistare i varesini e non, che continuano a iscriversi, attratti dalla ricchezza delle nuove proposte e dalla dislocazione delle numerose sedi. Infatti, nel 2025, sono più di 2000 le persone che hanno scelto almeno un corso di Varese Corsi. Un dato che, sommandosi al successo dell’edizione autunnale 2024, raggiunge già più di 5000 iscritti totali in sei mesi di nuova attività, suddivisi in più di 1000 corsi diversi.

Nella nuova stagione primaverile, sono coinvolti 217 tra insegnanti e partner che, tutti riconoscibili nelle nuove divise giallo-azzurre, sono pronti a guidare i partecipanti in una delle 45 diverse sedi sparse tra centro città e castellanze. Le categorie più popolari: il 25% degli iscritti sceglie sport e fitness, il 10% si dedica al ballo, l’8% è appassionato di lingue, cucina o arte, il 7% opta per corsi legati al benessere e alla salute, mentre il 6% si concentra su attività per la mente.

A queste categorie tradizionali si aggiungono novità in continua evoluzione, come i corsi di cucito, ceramica e estetica, che stanno registrando un crescente interesse. La partecipazione ai corsi ha segnato una maggioranza di pubblico femminile al 69%, rispetto a quello maschile al 31%. L’età dei partecipanti riflette l’ampia proposta di corsi per tutti: il 4% degli iscritti ha meno di 18 anni, il 20% ha tra i 18 e i 35 anni, il 36% rientra nella fascia 36-55 anni, il 26% ha tra i 56 e i 66 anni e il 13% ha oltre 66 anni. La maggiore parte degli iscritti proviene da Varese città (52%), ma si sta facendo sempre più rilevante anche il numero di partecipanti da altri comuni della provincia, pari al 48% del totale.

L’interesse per Varese Corsi non si ferma al territorio: il portale online continua a crescere, con oltre 52.000 accessi solo nel 2025, mentre i numeri sui social sono in costante aumento: 2.578 followers su Facebook e 1.713 su Instagram, segno di una crescente partecipazione anche tramite i canali digitali.

La stagione primaverile di Varese Corsi è appena iniziata e si preannuncia ricca di novità. Sono infatti più di 160 i corsi che partiranno a marzo, tra cui tante proposte nuove e altrettante attività classiche che hanno sempre riscosso grande successo. È possibile iscriversi online sul portale Varese Corsi o presso le segreterie di Piazza Motta 4 a Varese e di Via Maggiora 10 a Calcinate.

Per tutte le informazioni, scrivere a info@varese-corsi.it