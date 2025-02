Tampona un’auto e scappa seminando la droga, polizia locale di Luino sulle tracce dello spacciatore

Sembrava un banale incidente stradale senza feriti, in realtà era qualcosa di ben più grave quello sul quale sono intervenuti gli uomini della Polizia Locale di Luino.

Infatti, nel tardo pomeriggio di venerdì gli agenti raccoglievano una chiamata di aiuto da parte di un cittadino che era stato tamponato in via dei Lori. Giunti sul posto lo scenario era ben più grave di quello prospettato, in quanto l’automobilista tamponato ha raccontato di essere stato obbligato ad inseguire il veicolo della controparte, perché dopo l’urto si era dato alla fuga e una volta giunto in Via dei Lori, il conducente del mezzo, abbandonava l’auto ancora accesa e scappava piedi nell’area boschiva adiacente.

Tale condotta portava gli agenti a pensare che il motivo della fuga fosse ben più grave del sinistro provocato e pertanto si mettevano alla ricerca del fuggitivo all’interno dell’area indicata. Grazie alla descrizione fornita dal conducente del mezzo tamponato, che fortunatamente non ha riportato lesioni, gli agenti riuscivano rintracciare un capo di abbigliamento indossato dal fuggitivo, accuratamente occultato, nel quale vi era nascosta oltre 20 grammi di sostanza stupefacente, presumibilmente hashish.

Probabilmente l’intento era quello di tornare indietro, non appena gli agenti avessero finito i rilievi, a recuperare lo stupefacente. A causa dell’oscurità e dell’ambientazione impervia, nonostante l’impegno profuso dagli agenti, non era possibile rintracciare lo spacciatore, ma i numerosi elementi raccolti dagli uomini del Comando di Polizia Locale potrebbero portare nel giro di poche ore all’identificazione del fuggitivo, che molto probabilmente appartiene ad una delle batterie di spacciatori che operano i boschi della provincia varesina.