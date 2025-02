Turismo Pet-Friendly: Varese più accogliente per i turisti con animali grazie alla partnership tra il Consorzio Turistico di Varese e Monge

Il Consorzio Turistico di Varese e Monge, azienda leader nel settore del pet food, annunciano una nuova e significativa collaborazione per promuovere il turismo pet-friendly nella provincia di Varese e sui laghi.

Grazie a questa sinergia, sono stati realizzati speciali kit di benvenuto destinati alle strutture ricettive dog-friendly del territorio, con l’obiettivo di migliorare l’accoglienza dei turisti accompagnati dai loro amici a quattro zampe. I kit includono uno zainetto dedicato al progetto, realizzato dal Consorzio Turistico, prodotti alimentari e gadget per cani forniti da Monge, garantendo così un’esperienza confortevole per gli ospiti e i loro animali domestici.

«Questa collaborazione con Monge rappresenta un passo importante per la nostra offerta turistica. Il nostro obiettivo è rendere Varese e il Lago Maggiore una destinazione ideale per chi viaggia con il proprio cane, garantendo strutture attrezzate e servizi dedicati», ha dichiarato Massimo Grignani, presidente del Consorzio Turistico di Varese.

L’iniziativa mira a valorizzare il turismo e a incentivare le strutture ricettive a investire in servizi pet-friendly, offrendo un valore aggiunto ai turisti e ai loro compagni di viaggio.

«La crescente attenzione verso il turismo pet-friendly è un segnale importante dell’evoluzione del settore turistico e da numerosi anni portiamo avanti il progetto #invacanzaconMonge: un’attività che nasce come campagna di comunicazione contro l’abbandono durante i periodi di vacanza. Il progetto, negli anni, si è sviluppato fino a stringere partnership in tutta Italia con hotel, campeggi e spiagge pet-friendly per fornire, a tutte le persone che vogliono passare le vacanze in compagnia del proprio amico a quattro zampe, soluzioni concrete per soddisfare la loro scelta. Nell’ultimo anno abbiamo fornito i nostri Welcome Kit a più di 1000 hotel e circa 800 spiagge, per cui siamo orgogliosi di poter collaborare con il Consorzio Turistico di Varese e mettere in campo tutta la nostra esperienza e i nostri prodotti di alta qualità», ha dichiarato Gabriele Morra, Marketing Manager di Monge.

Sul sito vareseturismo.it è già disponibile una sezione dedicata ai viaggi con cani, che include diversi strumenti utili per i viaggiatori, come l’elenco delle strutture ricettive accoglienti, musei accessibili, parchi, spiagge, veterinari e negozi specializzati, per garantire un’esperienza completa e confortevole a chi viaggia con il proprio animale domestico.