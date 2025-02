Un’ossessione continua per la sua ex: condannato a Varese a un anno e 6 mesi per stalking

Una condanna pesante per l’ennesimo caso di stalking ma che fa riflettere vista la giovane età dei protagonisti di questa vicenda maturata nei dintorni di Varese, fra l’hinterland del capoluogo e il lago di Lugano. Ragazzi giovani, di un’età appena sopra i 20 anni che farebbe pesare alla necessità di avere tutti gli strumenti per riflettere sulle relazioni andate, magari col proposito di costruirne di future.

Invece la relazione che finisce diventa il pretesto per attaccare briga in continuazione, per far sentire una presenza non richiesta, che diventa prima opprimente, poi ossessiva e che in alcuni dei racconti ascoltati in aula – ma non nelle accuse formalizzate – , e in ultimo pure violenta. Così è arrivato il verdetto del giudice Andrea Crema che ha integrato in pieno le richieste del pubblico ministero Davide Toscani: un anno e 6 mesi di pena con benefici di legge (non menzione), e sospensione condizionale sottoposta però a due condizioni.

Il pagamento di 6mila euro di provvisionale civile in caso di condanna passata in giudicato, e l’attivazione di un percorso educativo per l’imputato. Che, si diceva, è un ragazzo giovane, non immune, secondo l’accusa, ad episodi pesanti rivolti alla sua ex apostrofata a male parole in caso di incrocio per strada, avvezzo ad alzare le mani al nuovo compagno di lei con mani portate al collo.

«Lei non ce la faccia più. Lui continuava a starle addosso, a tal punto da costringerla a cambiare le sue abitudini», ha spiegato una testimone amica della vittima in aula: esattamente quello che integra il reato di stalking, per il quale è arrivata la condanna.