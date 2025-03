500 km a piedi per la Lombardia: a Materia si ripercorrono le emozioni del cammino

Trenta giorni di cammino, oltre 500 km percorsi attraverso alcuni degli itinerari più suggestivi della Lombardia. Materia Spazio Libero ha ospitato il racconto di un viaggio straordinario, un progetto promosso da Coop Lombardia in collaborazione con VareseNews e Spiritual Tour. Sul palco, davanti a una sala gremita, Marco Giovannelli, Neven Adzaip, Spiritual Tour ed Ettore Terribili hanno condiviso immagini, emozioni e incontri vissuti lungo il percorso.

L’itinerario ha attraversato la Via delle Sorelle da Brescia a Bergamo, la Via Francisca del Lucomagno da Lavena Ponte Tresa a Pavia, la Via degli Abati da Milano a Lodi, fino a costeggiare il Naviglio della Martesana, l’Adda, il Villoresi e l’Alto Milanese. Un viaggio che non si è limitato alla scoperta di sentieri e paesaggi, ma che ha permesso di incontrare realtà locali, conoscere prodotti tipici, visitare città d’arte e abbazie, e toccare con mano esperienze sociali significative.

«Siamo andati ad inserire all’interno di questi percorsi tante piccole pillole per raccontare quello che facciamo tutti i giorni. Ci siamo ritrovati tantissime volte a entrare in borghi e situazioni bellissime, inserire per noi le nostre sostenibilità è stato una chimera che stavamo inseguendo», ha spiegato Ettore Terribili nel corso della serata.

«Coop to Coop l’abbiamo descritta come sorprendete ed è stata veramente una sorpresa continua scoprire luoghi e zone urbanizzate e verdi – il commento di Neven Adzaip –. In questo progetto mi sono occupato anche della progettazione, ovvero quando abbiamo un cammino già esistente come la via Francisca del Lucomagno o la Via delle Sorelle, si tratta di collegare le Coop e le accoglienze. Quando si tratta di creare un percorso da zero innanzitutto colleghiamo le Coop e poi si crea una traccia tramite le applicazioni».

«La Lombardia nonostante sia molto urbanizzata ha ancora dei corridoi veramente strepitosi. Per arrivare in alcuni luoghi vanno per forza attraversati alcune zone più urbanizzate», la chiosa di Marco Giovannelli.