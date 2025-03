A Gallarate il Movimento Federalista Europeo si mobilita per l’Europa unita e con l’Ucraina

Il 15 marzo 2025, alle ore 17:00, piazza Libertà di Gallarate ospiterà un importante evento promosso dal Movimento Federalista Europeo (Mfe), per ribadire la necessità di una maggiore integrazione politica dell’Europa e sostenere l’Ucraina nella sua resistenza contro l’aggressione russa. Una manifestazione in contemporanea con la mobilitazione del 15 marzo a Roma, lanciata da Michele Serra e dal quotidiano La Repubblica.

Sotto lo slogan “Resistenza Europea – Europa Svegliati!”, l’iniziativa a Gallarate richiama i valori di solidarietà, unità e coesione tra i popoli europei, con un forte richiamo alla necessità di costruire gli Stati Uniti d’Europa. Il manifesto dell’evento riporta l’immagine di Altiero Spinelli, uno dei padri fondatori dell’Unione Europea e autore del Manifesto di Ventotene, che con il suo pensiero federalista ha ispirato generazioni nella lotta per un’Europa più forte e coesa.

Tra i temi centrali dell’incontro vi sarà il sostegno incondizionato all’Ucraina, che da oltre due anni resiste all’invasione russa. “Con l’Ucraina per tutto il tempo necessario!” è uno dei messaggi forti che il Movimento Federalista Europeo intende lanciare, sottolineando l’importanza di un’azione comune dell’Europa per la difesa dei principi democratici e dello stato di diritto.

Il sogno degli Stati Uniti d’Europa

L’evento intende anche rilanciare l’idea di un’Unione Europea più solida e strutturata, non solo come un’unione economica, ma come una vera federazione politica. Il richiamo agli Stati Uniti d’Europa non è nuovo, ma in un contesto geopolitico sempre più complesso, appare più urgente che mai. Il Movimento Federalista Europeo insiste sulla necessità di rafforzare le istituzioni europee, in senso federale e democratico, superando le frammentazioni nazionali per dare maggiore peso e coesione alla politica estera, economica e di difesa dell’Ue.