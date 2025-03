A Materia protagonista Gianfelice, il figlio del grande Giacinto Facchetti

Martedì 18 marzo alle ore 21:00, Materia Spazio Libero VareseNews (via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno) ospiterà Gianfelice Facchetti, attore, scrittore e regista teatrale, per la presentazione del suo ultimo libro “Capitani. Miti, esempi, bandiere”. Durante l’incontro, l’autore dialogherà con il giornalista Francesco Mazzoleni, in una serata dedicata al mondo del calcio e ai suoi leader più iconici.

Nel libro, Facchetti racconta il valore e il ruolo dei capitani nel calcio, figure carismatiche che hanno saputo guidare le proprie squadre dentro e fuori dal campo, diventando simboli di impegno e passione sportiva. Attraverso aneddoti e riflessioni, l’autore esplora il legame tra sport e società, tracciando un percorso che va dalle origini del football fino al calcio moderno.

Figlio del leggendario Giacinto Facchetti, indimenticato capitano e bandiera dell’Inter e della Nazionale italiana, Gianfelice ha costruito una carriera poliedrica tra teatro, scrittura e narrazione sportiva. Formatosi alla scuola teatrale “Quelli di Grock”, ha scritto diversi libri e realizzato podcast e spettacoli legati al mondo del calcio, raccontandone l’essenza con uno sguardo autentico e coinvolgente.

Nel 2025 ha ricevuto il Premio Sandro Ciotti per la Letteratura Sportiva con il libro Capitani, edito da Piemme. L’evento a Materia sarà un’occasione speciale per riflettere sul valore del calcio e sul significato della leadership sportiva, con un racconto che tocca passato, presente e futuro di questo sport.