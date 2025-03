Aggressione ai poliziotti, interviene il sindacato: “Adesso basta, le istituzioni intervengano”

Un nuovo episodio di violenza ai danni delle forze dell’ordine ha spinto il sindacato di Polizia a prendere una posizione e chiedere l’intervento immediato delle istituzioni. Questa volta, il bersaglio è stato un furgone della Polizia di Stato, le cui gomme sono state tagliate durante un controllo a Biumo (nella foto).

Ecco il testo del comunicato del Sindacato Autonomo di Polizia (Sap).

“L’ennesimo vile affronto alla Polizia di Stato, con il danneggiamento del camper utilizzato per il servizio di prossimità sul territorio, è solo l’ultimo segnale di una situazione che sta sfuggendo di mano. Il Sindacato Autonomo di Polizia (SAP) ribadisce con forza la necessità di un intervento immediato da parte delle istituzioni, perché la strada che si sta prendendo non porterà a nulla di buono, bisogna invertire la rotta e farlo prima possibile.

Basta parlare con la gente o leggere i commenti sui social per capire il clima che si respira tra i cittadini: la sensazione di insicurezza cresce di giorno in giorno, alimentata da episodi sempre più frequenti di violenza urbana. A Busto Arsizio, le cronache parlano di aggressioni ai danni di minori da parte di bande giovanili, mentre aumenta la paura di uscire di casa senza rischiare per la propria incolumità o quella dei propri figli.

Ma il dato più allarmante è un altro: si diffonde la convinzione che la giustizia privata sia l’unica soluzione. Si moltiplicano a vista d’occhio gli appelli per ronde cittadine, spuntano volantini che invocano azioni dirette per “difendere la città”. Il SAP lo ha già denunciato in passato e lo ribadisce oggi con fermezza: questa deriva è pericolosa e rischia di complicare ulteriormente la gestione della sicurezza.

Le forze dell’ordine, nonostante le difficoltà, continuano a garantire la sicurezza con professionalità ed estrema dedizione. Il recente episodio del 23 marzo, quando una sola volante è riuscita a evitare una possibile aggressione ai danni di un giovane “reo” di esser passato nel posto sbagliato, dimostra ancora una volta che l’impegno sul territorio è costante nonostante le difficoltà oggettive. Ma non basta. Servono più uomini, più mezzi e una risposta concreta e rapida da parte delle istituzioni, non ci si può sempre affidare alla buona volontà e alla buona sorte.

Le richieste della Polizia non possono più restare inascoltate, lo ribadiamo ad ogni occasione. Ogni ritardo nell’azione favorisce il senso di impunità e la sfiducia nei confronti dello Stato e questo non può che avere conseguenze complicate da gestire a posteriori. Il SAP chiede con forza misure immediate per garantire maggiore sicurezza e rinnova l’appello a chi di dovere di unire le forze onde prevenire il rischio che cittadini esasperati possano cadere nella pericolosa tentazione di farsi giustizia da soli. C’è bisogno di un segnale forte ai cittadini e alle stesse forze dell’ordine ( che da anni lo invocano), ricordiamo che un primo piccolo passo è stato fatto con il nuovo DDL sicurezza che però va avanti a rilento. La richiesta alle forze politiche è chiara ed inequivocabile, bisogna andare avanti uniti ed invertire una tendenza pericolosa per tutti i cittadini onesti. Rappresentando chi, notte e giorno, “vive la strada” questa sigla sindacale può riportare le sensazioni e le idee degli operanti, spesso erroneamente inascoltati, per questo motivo, sostiene Sternativo – segretario provinciale SAP -, ci mettiamo a disposizione per collaborare con chi preposto affinché si possa arrivare quanto prima ad una risposta funzionale e concreta. È il momento di agire. Non possiamo più aspettare.