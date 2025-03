Al liceo Ferraris di Varese politici sotto esame: “Un’assemblea tra stimoli e critiche”

Lunedì scorso, all’UnaHotels di Varese si è tenuta l’assemblea d’istituto del liceo scientifico Ferraris.

Il tema scelto era “La politica come vocazione” e sono intervenuti il Ministro Giorgetti, il Senatore Alfieri, l’Onorevole Gadda, il Presidente della Lombardia Fontana, il Presidente della Provincia Magrini e il Sindaco di Varese Galimberti.

Due studenti di quinta, Daiana Tescoveanu e Michele Chiarentin, raccontano come si è svolto il dibattito

Politici sotto esame: un’assemblea tra stimoli e critiche

L’assemblea di Istituto del Liceo Ferraris di Varese organizzata dai rappresentati degli studenti lunedì 17 marzo ha suscitato opinioni contrastanti tra gli alunni, ma nel complesso è stata ritenuta un incontro stimolante e più coinvolgente rispetto alle altre assemblee scolastiche.

Gli ospiti sono stati Giancarlo Giorgetti Ministro dell’Economia, il Senatore Alessandro Alfieri, Maria Chiara Gadda Onorevole, Marco Magrini Presidente della Provincia di Varese e il Sindaco della città Davide Galimberti che hanno fornito risposte interessanti su temi di grande attualità, come la reintroduzione dell’energia nucleare e le dinamiche dell’Unione Europea, offrendoci un’opportunità di confronto con una realtà politica che spesso appare distante, nonostante la nostra maggiore età.

Secondo alcuni partecipanti, però, il format dell’evento poteva essere migliorato: il classico schema domanda-risposta ha reso il dibattito un po’ rigido e, a tratti, noioso. Inoltre, si è dedicato troppo tempo alla presentazione delle carriere politiche degli ospiti, sottraendo spazio alle molte domande raccolte dagli studenti, che avrebbero, secondo noi, meritato maggiore attenzione, forse anche per la complessità degli argomenti trattati.

Gli ospiti, apprezzati per la loro varietà e per la rappresentanza di diverse correnti politiche, hanno saputo catturare il nostro interesse, anche se alcuni interventi sono stati giudicati più autoreferenziali che realmente informativi. La presenza di personalità di rilievo ha comunque reso l’incontro un’occasione preziosa di approfondimento e in alcuni casi ha rappresentato una scintilla di ispirazione.

Nonostante le limitazioni organizzative, l’assemblea ha creato l’occasione di un buon spunto di riflessione. Il nostro auspico è che questi momenti di confronto diventino più frequenti e strutturati, per garantire agli studenti un dialogo costante su temi di grande rilevanza.