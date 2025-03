Alla guida dopo aver bevuto. I ragazzi del Candiani di Busto Arsizio provano gli occhiali speciali

«Straniante», «sembra tutto in discesa», «molto utile per capire il pericolo». Sono questi alcuni dei commenti degli studenti del liceo Candiani di Busto Arsizio dopo aver provato l’ebrezza della guida in stato di ebrezza, grazie a degli speciali occhiali che simulano la visione che si avrebbe dopo aver bevuto più del dovuto.

I ragazzi, nell’ambito di un progetto portato avanti dal Lions Club Busto Valle Olona e dall’amministrazione comunale, hanno guidato un’auto nel percorso realizzato sul piazzale di via Formazza prima senza e poi con gli occhiali.

Affiancati da un istruttore della scuola guida Valentini Autosport hanno potuto toccare con mano la differenza di sicurezza nella guida nelle due modalità. Al primo giro percorrevano il tracciato con sicurezza e senza difficoltà, al secondo la velocità è molto più ridotta e i movimenti sono molto più insicuri.

Questa mattina, venerdì, anche il sindaco ha preso parte alla prova mostrando non poche difficoltà a guidare con gli occhiali speciali: «Credo sia un progetto di grande valore che spero diventi un appuntamento fisso. Tutti i ragazzi dovrebbero farlo».

Quest’anno saranno 75 quelli che proveranno questa esperienza. Oltre a quelli del liceo Candiani parteciperanno anche gli studenti del liceo Pantani e dell’Ite Tosi.