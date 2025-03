Ancora pioggia fino a tutto lunedì, Lago Maggiore pieno al 97%

Giornate cariche d’acqua, a tratti anche forte, cielo grigio e umidità che si traduce in un importante apporto idrico per fiumi e laghi. Non proprio il migliore e incoraggiante inizio di primavera, ma migliorerà (nella foto, un particolare dello scatto di Sara Vanoni per Oggi nel Varesotto).

Il centro geofisico prealpino di Varese prevede che già da martedì si potrà sperare di tornare a vedere il sole.

LA SITUAIZONE

Un vortice depressionario tra Francia e Spagna sospinge perturbazioni sul N-Italia con nuvole e piogge nel fine settimana, sostenute da correnti umide meridionali con accentuazione delle piogge a ridosso dello sbarramento alpino. Lunedì e martedì la bassa pressione, indebolita, si sposterà sull’Italia con miglioramento ma ancora variabilità primaverile. Da mercoledì ritorno dell’alta pressione dall’Atlantico.

PREVISIONI

Domenica molto nuvoloso o coperto con piogge intermittenti. Nel pomeriggio spesso asciutto con forse qualche breve schiarita nelle ore centrali della giornata. Nuovo peggioramento dal tardo pomeriggio con piogge in serata e nella notte. Neve oltre 1400 m.

Lunedì al mattino nuvoloso con ancora qualche pioggia. Neve oltre 1400 m. Miglioramento nel pomeriggio con schiarite soleggiate sempre più ampie. Nuvole cumuliformi sui rilievi e solo qualche rovescio isolato su Alpi e Appennino. Temperature massime in rialzo.

Martedì in parte soleggiato con passaggi nuvolosi sulla pianura padana e Lombardia orientale, più estesi nel pomeriggio con possibilità di qualche breve pioggia o rovescio su Garda e Orobie. Asciutto su Piemonte e Lombardia occidentale. Temperature massime in aumento.

Mercoledì 26 marzo: in parte soleggiato con passaggi nuvolosi. Asciutto. All’alba fresco e qualche banco di nebbia. Massime verso 18°C. Giovedì 27: soleggiato, clima primaverile, massime in rialzo probabilmente fino a 20°C.

I LAGHI

L’Ente regolatore dei grandi laghi ha in mano una fotografia dettagliata di come la situazione idrica i traduca in termini di apporti d’acqua ai principali bacini, fra cui figura il Lago Maggiore.

Alle 8 di domenica l’afflusso dei fiumi – i principali affluenti come il Ticino e il reticolo idrico minore – portava al Verbano più di 321 metri cubi d’acqua al secondo, da confrontare con un deflusso di 209 metri cubi al secondo che si traduce in un riempimento del bacino al 97%.