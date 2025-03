Antenne 5G a Busto Arsizio, il Comune apre al confronto con il Comitato Salute Elettromagnetica

Si è svolto questa mattina in municipio a Busto Arsizio un incontro tra l’Amministrazione comunale e il C.S.E. – Comitato Salute Elettromagnetica, rappresentato da Michele Di Fiore ed Emanuele Tosi, per discutere il tema della diffusione delle antenne 5G sul territorio cittadino.

Per il Comune erano presenti il vicesindaco Luca Folegani, il presidente della Commissione consiliare 2 Roberto Ghidotti e l’architetto Elena Lavelli, responsabile dell’Ufficio Ambiente ed Ecologia. L’incontro ha rappresentato un primo momento di ascolto e confronto, in vista della futura definizione del nuovo regolamento comunale in materia di impianti di telecomunicazione.

Il Comitato Salute Elettromagnetica, presente in qualità di soggetto informatore, ha esposto una serie di riflessioni e preoccupazioni raccolte tra i cittadini, sottolineando l’importanza del principio di precauzione, in considerazione delle incertezze scientifiche sugli effetti a lungo termine dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

Durante l’incontro, il Comitato ha ribadito la necessità di garantire consapevolezza e partecipazione nelle scelte che riguardano l’installazione delle antenne 5G, promuovendo una gestione responsabile che metta al centro la tutela della salute pubblica.

Tra le proposte presentate c’è la tutela delle cosiddette “isole sensibili” (scuole, ospedali, case di cura, zone densamente abitate); la riduzione del carico elettromagnetico e incentivazione della fibra ottica come tecnologia alternativa, soprattutto negli edifici pubblici; un maggiore coinvolgimento di ARPA nei controlli e rafforzamento del sistema di segnalazione dei cittadini tramite l’Ufficio Ecologia; la realizzazione di una sezione pubblica sul sito del Comune per consultare i dati delle rilevazioni; la limitazione dell’installazione di antenne su tetti condominiali, privilegiando, ove possibile, le aree pubbliche comunali; un progetto scolastico di informazione e sensibilizzazione rivolto a studenti e famiglie.

Il Comune ha accolto positivamente le proposte avanzate e ha manifestato la volontà di coinvolgere il Comitato nei prossimi momenti di confronto.

L’argomento sarà oggetto di ulteriore approfondimento nella Commissione consiliare 2 convocata per martedì 9 aprile, occasione in cui verranno analizzate le linee guida per l’elaborazione del regolamento comunale e discusse le richieste pervenute dal territorio.

Un segnale di apertura e dialogo da parte dell’Amministrazione, che mira a coniugare innovazione tecnologica, trasparenza e tutela della cittadinanza.