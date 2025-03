Chiusure notturne dell’autostrada per lavori tra Varese e Gazzada e sulla Tangenziale

Nella notte tra martedì 25 e mercoledì 26 marzo sono previste chiusure al traffico sulla A8 Milano-Varese e sulla A60 Tangenziale di Varese, per consentire interventi di pavimentazione programmati da Autostrade per l’Italia. Nel dettaglio, dalle ore 21:00 del 25 marzo fino alle ore 5:00 del giorno successivo, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

Sulla A8 Milano-Varese:

Chiusura del tratto compreso tra Varese e Buguggiate in direzione Milano. La chiusura inizierà dalla rotatoria di Largo Flaiano, nel Comune di Varese.

Percorso alternativo: i veicoli potranno utilizzare la SS341 e la SP17 in direzione Buguggiate per reimmettersi in A8 dallo svincolo di Buguggiate.

Chiusura del ramo di immissione, per chi proviene da Varese, sulla SC5 Strada Varese-Gazzada in direzione Buguggiate.

Percorso alternativo: SS341-SP17 verso Buguggiate.

Chiusura del ramo di immissione, sempre per chi proviene da Varese, sulla A60 Tangenziale di Varese in direzione Valico del Gaggiolo.

Percorso alternativo: SS341 in direzione Gazzada.

Sulla A60 Tangenziale di Varese:

Chiusura del ramo di immissione, per chi proviene dal Valico del Gaggiolo, sulla A8 Milano-Varese in direzione Milano.

Percorso alternativo: ingresso in A8 tramite lo svincolo di Buguggiate.

Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione alla segnaletica presente lungo il percorso e a programmare con anticipo i propri spostamenti per evitare disagi.