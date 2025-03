Chiusure notturne tra il 25 e il 26 marzo fin da largo Flaiano per lavori sulla A8 e sulla Tangenziale di Varese

Sono in programma interventi di pavimentazione sulla A8 Milano-Varese e sulla Tangenziale di Varese (A60), che comporteranno alcune chiusure notturne nella fascia oraria compresa tra le 21:00 di martedì 25 marzo e le 5:00 di mercoledì 26 marzo.

Sulla A8 sarà chiuso il tratto compreso tra Varese e Buguggiate in direzione Milano. La chiusura avrà inizio già a partire dalla rotatoria di Largo Flaiano, nel territorio comunale di Varese. Per chi deve dirigersi verso Milano, il percorso alternativo consigliato è quello che attraversa la SS341 e la SP17, in direzione Buguggiate, per poi rientrare in autostrada allo svincolo successivo.

Sempre per chi proviene da Varese, sarà inoltre interdetto l’accesso alla SC5, la strada che collega Varese a Gazzada, in direzione Buguggiate. Anche in questo caso, la SS341 e la SP17 rappresentano l’itinerario alternativo più funzionale.

Un’ulteriore chiusura riguarderà il ramo di immissione sulla Tangenziale di Varese (A60), in direzione del Valico del Gaggiolo, sempre per il traffico proveniente da Varese. La deviazione suggerita porta a seguire la SS341 in direzione Gazzada. Infine, sulla A60 Tangenziale di Varese, sarà chiuso l’innesto verso la A8 Milano-Varese, in direzione Milano, per chi arriva dal Valico del Gaggiolo. Anche in questo caso, si potrà accedere all’autostrada attraverso lo svincolo di Buguggiate.

Tutti gli interventi si svolgeranno esclusivamente in orario notturno, per ridurre al minimo i disagi alla circolazione.