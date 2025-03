Congresso cittadino ad Angera per Fratelli d’Italia, eletto Paolo Bassetti

Si è svolto nelle scorse settimane il congresso comunale di Fratelli d’Italia ad Angera. Nella seduta è stato eletto presidente Paolo Bassetti, già dirigente provinciale del partito. Nella stessa occasione è stato nominato il direttivo del quale fanno parte Cristian Robustellini, Sindaco di Cadrezzate con Osmate, Gianni Berrini, Leopoldo Parada e Massimilian Filardi. Il direttivo verrà integrato successivamente da altre due persone che saranno indicate direttamente dal Presidente eletto.

La serata è stata anche l’occasione per passare in rassegna il programma presentato dal coordinatore del circolo cittadino, un documento che prevede una serie di azioni e progetti per il territorio. Tra questi si segnalano la promozione del turismo e del patrimonio storico artistico, la difesa dell’ospedale Ondoli e il sostegno alle attività del commercio locale. «Fratelli d’Italia – si legge nel programma politico di Bassetti – deve essere il punto di riferimento per tutti i cittadini di Angera che credono in una politica chiara, coerente e capace di portare risultati concreti».

Ha presieduto il Congresso. Ernesto Credendino, presente all’incontro anche il Consigliere Provinciale Silvio Maiocchi e telefonicamente il Presidente Provinciale On. Andrea Pellicini e l’Assessore Regionale alla Cultura Francesca Caruso.