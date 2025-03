Dentro le carceri italiane: magistrati, avvocati e operatori sociali a confronto a Materia

Lunedì 31 marzo alle ore 18, a Materia Spazio Libero di Castronno, l’Associazione 100Venti e Oblò Teatro organizzano un incontro pubblico per la chiusura del progetto “Oltre il muro – Un ponte tra fuori e dentro”, finanziato da Fondazione ACLI La Sorgente.

L’evento vedrà la presentazione del Report 2024 di Associazione Antigone, che fotografa lo stato attuale delle carceri italiane, evidenziando criticità sempre più preoccupanti: sovraffollamento, condizioni strutturali inadeguate e un numero crescente di suicidi tra i detenuti.

A presentare e commentare i dati sarà Perla Allegri, docente universitaria e volontaria dell’Associazione Antigone, affiancata da un panel di relatori esperti del mondo giudiziario, legale e sociale:

– Dott.sse Giulia Vassalli e Benedetta Rossi, magistrate di sorveglianza

– Avv. Marco Lacchin, penalista

– Francesco Vazzana, area sociale CGIL Varese

– Pietro Roncari, garante dei detenuti della Casa Circondariale di Busto Arsizio

La serata, organizzata in collaborazione con Ciessevi Varese e ospitata da VareseNews a Materia (Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno), sarà arricchita da un video racconto per immagini del progetto “Oltre il muro” e dalla proiezione di spezzoni dello spettacolo Pinocchio. A conclusione, un momento conviviale aperto a tutti.