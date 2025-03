Divertimento su quattro ruote: guida una macchinina radiocomandata su pista con Varese Corsi

Hai mai sognato di sfrecciare su una pista da corsa? Con Varese Corsi il tuo sogno può diventare realtà.

Da martedì 29 aprile dalle 17:00 alle 18:30 sarà possibile partecipare al corso “Guida una macchinina radiocomandata (8-99 anni)” per poter vivere un’esperienza su pista in miniatura.

Pensato per adulti e bambini il laboratorio si suddivide in due parti, una teorica e una pratica. Durante le cinque lezioni i partecipanti, seguiti da istruttori esperti potranno imparare come è fatto un modello radiocomandato su un tracciato professionale.

Tutto il corso infatti si svolgerà al Mini Autodromo “La Valletta” di Varese, in via Largo Gajard, nel quartiere di Bizzozzero. Un’opportunità imperdibile per imparare a controllare un modello elettrico radiocomandato su un vero tracciato professionale.

Seguiti da istruttori esperti, i partecipanti scopriranno come è fatto un modello radiocomandato, migliorando anche i propri tempi sul giro.

Per maggiori informazioni e per iscriversi si può cliccare qui. Tutti i materiali saranno forniti direttamente dall’insegnante.