Due mattinate di proiezioni per Cortisonici Ragazzi 2025

Anche quest’anno sono due le sezioni che Cortisonici Film Festival dedica ai più giovani. Venerdì 28 marzo ci saranno le proiezioni di Cortisonici Ragazzi “classic”, con 11 film realizzati da ragazzi e ragazze tra gli 11 e i 19 anni. Sabato 28 marzo appuntamento con Cortisonici Academy: in gara 11 opere provenienti da diverse scuole di cinema nazionali e internazionali, con lavori che arrivano da tutta Italia, Messico, Stati Uniti, Spagna, Francia.

«Cortisonici Ragazzi rappresenta un punto di riferimento per i giovani di scuole e università italiane e straniere – sottolinea Tatiana Tascione, coordinatrice della sezione – un appuntamento consolidato e atteso da aspiranti registi da ben vent’anni. Gli aspiranti registi hanno l’occasione di cimentarsi nella settima arte attraverso il format del cortometraggio, mostrando i propri lavori al pubblico sempre più eterogeneo del festival varesino e confrontandosi con altre classi, scuole e ragazzi che hanno intrapreso lo stesso percorso».

Dopo il successo dello scorso anno, torna quindi il doppio appuntamento dedicato ai più giovani all’interno di Cortisonici Film Festival, a Varese dal 28 al 5 aprile.

A partire dal 2024 infatti, anno in cui Cortisonici Ragazzi ha compiuto 20 anni di attività, l’Associazione Cortisonici ha deciso di proporre due sezioni differenti per Cortisonici Ragazzi, con Cortisonici Ragazzi classic e Cortisonici Academy, che si conferma in grande crescita, con lavori provenienti da territorio nazionale e internazionale.

Per la sezione Cortisonici Ragazzi “classic”, quest’anno sono stati selezionati 11 film provenienti da alcune scuole della provincia di Varese e dal territorio nazionale: i corti verranno presentati venerdì 28 marzo alle ore 9:30 al Cinema Teatro Nuovo di Viale dei Mille a Varese:

Alle 3, realizzato dai ragazzi del Laboratorio di Cinema del Cag di Vedano Olona

Alunni fantastici e dove trovarli, realizzato dai ragazzi della classe IC della Scuola A. Moro di Margaritone (AR)

Brainrot, realizzato dalla classe 3C dell’I.P.C. Einaudi Varese

Comedian, realizzato dalla classe 3C dell’I.P.C. Einaudi Varese

Falso Profilo, realizzato dai ragazzi della classe IC dell’Istituto Comprensivo di Rosate (MI) con TK Video

Lipsync, realizzato dalla classe 4C dell’I.P.C. Einaudi Varese

Sotto un velo di polvere, realizzato dagli studenti dell’istituto di servizi culturali di Fossalta di Piave (Venezia)

Toxique, realizzato da Manuel Pagani

Tu Vali, realizzato dalla classe 4B Grafica e Comunicazione dell’ISISS Don Milani Venegono Inferiore

War is Over, realizzato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Cassino (FR)

Z-Mute, realizzato dalla classe 3D dell’I.P.C Einaudi Varese

Il concorso Academy, previsto per sabato 29 marzo alle ore 9:30 presso il Cinema Teatro Nuovo, vede in gara 11 opere realizzate dai giovani registi iscritti ad università, scuole di cinema ed enti di formazione post-diploma in ambito audiovisivo:

Come uccide un usignolo, di Giulia Pelizzari – NABA di Milano

Guardian Angel, di Vasilisa Belokon – University of Southern California

S62 di Niccolò Biressi – Iulm Milano

Due di Giona Zapparoli

Il fulmine verde, di Tommaso Diaceri – CSC Centro Sperimentale di Cinematografia Roma

L’innesto, di Gabriele Campanella – Politecnico di Torino

La carretera de los perros, di Carlos Rueda – CAAV Mexico

Nosotras, di Nacho V. Carrión e Isabel Vega Zarzuela – Spagna

Omar, di Andrea Frisina – IULM Milano

Star, di Paoli de Luca – CSC Centro Sperimentale di Cinematografia Roma

The Announcement, di Antoine Chevrier – Cinecreatis France

La selezione Cortisonici Ragazzi è stata curata di Tatiana Tascione (direzione), Beatrice Ambrosio, Giovanni Fortunato.

Le premiazioni per entrambe le sezioni Ragazzi e Academy avverranno sabato 29 marzo, a seguito delle proiezioni del concorso Academy. Tutti i dettagli su cortisonici.org, informazioni scrivendo a info@cortisonici.org.