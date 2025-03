Eurotek UYBA, dentro o fuori: Busto Arsizio cerca l’impresa contro Scandicci

Sarà una e-work arena infuocata quella che domenica 16 marzo accoglierà la Eurotek UYBA Busto Arsizio per Gara 2 dei quarti di finale playoff. Dopo la sconfitta per 3-1 in Gara 1, Lualdi e compagne devono trovare la forza per pareggiare la serie contro Savino del Bene Scandicci e portare la sfida alla decisiva Gara 3, in programma eventualmente mercoledì 19 a Firenze. Orario inconsueto per il confronto in viale Gabardi: inizio partita previsto alle ore 15.30 per andare incontro alla diretta su RaiSport.

Le biancorosse sono consapevoli della qualità dell’avversario, che ha dimostrato tutta la sua forza nel match di Palazzo Wanny, ma la squadra di Barbolini non parte battuta. Il secondo set di Gara 1 è stato il segnale che serve in questi casi: una squadra capace di lottare e mettere in difficoltà Scandicci. È da lì che le biancorosse devono ripartire, come sottolineato da Jennifer Boldini a fine gara.

Per avere chance di vittoria, la UYBA dovrà spingere al massimo con il servizio e costruire una solida fase muro-difesa. L’arena di Busto Arsizio è già stata il fattore decisivo in altre vittorie stagionali, anche contro big del campionato come Novara e con la stessa Scandicci nella regular season. Sognare il bis non è assolutamente vietato, anzi.

Niente sorprese nei sestetti iniziali delle due formazioni, per lo meno alla vigilia del match. Per la UYBA dovrebbero scendere in campo la regista Boldini in diagonale con Obossa, al centro Van Avermaet con Sartori; Kunzler e Piva in attacco, Pelloni come di consueto con la maglia di libero. Dall’altra parte della rete le toscane dovrebbero scendere in campo Ognjenovic in palleggio, Antropova opposta; Nwakalor e Da Silva al centro, le due ex Mingardi e Herbots in attacco, con la dominicana Castillo nel ruolo di libero.

Così Benedetta Sartori cui la società ha affidato il microfono in vista del retour-match della E-Work Arena. «Gara 1 ci ha detto che sicuramente Scandicci è in un ottimo stato di forma: se gioca così, senza concedere niente, diventa davvero difficile affrontarla. Nonostante questo domenica quando abbiamo espresso il nostro gioco con ordine siamo riuscite a giocare alla pari e a vincere meritatamente un set. Nella nostra arena mi aspetto una partita dura, ma con l’aiuto del nostro pubblico e con il giusto atteggiamento possiamo davvero provare a fare l’impresa».

DIRETTAVN – Aggiornamenti in diretta da Busto Arsizio nel liveblog sportivo domenicale di VareseNews dedicato principalmente alla Openjobmetis di basket: per raggiungere la pagina CLICCATE QUI.

Eurotek UYBA Busto Arsizio – Savino del Bene Scandicci Eurotek UYBA Busto Arsizio: 1 Howard, 2 Pelloni, 3 Van Der Pijl, 4 Piva, 6 Van Avermaet, 7 Morandi (L2), 8 Lualdi, 10 Sartori, 11 Obossa, 12 Frosini, 14 Kunzler, 18 Lazic, 19 Boldini, 20 Scola. All. Barbolini.

Savino del Bene Scandicci: 1 Ribechi, 4 Herbots, 5 Castillo (L), 6 Ruddins, 8 Mancini, 10 Ognjenovic, 11 Parrocchiale (L), 12 Bajema, 13 Graziani, 14 Nwakalor, 15 Da Silva, 17 Antropova, 18 Mingardi. All. Gaspari.

Programma Gara 2 quarti di finale

Bergamo – Prosecco Doc Imoco Conegliano

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 – Igor Gorgonzola Novara

Megabox Ond. Savio Vallefoglia – Numia Vero Volley Milano

Eurotek Uyba Busto Arsizio – Savino Del Bene Scandicci