Niente da fare per la UYBA sconfitta a Scandicci

Iniziano in salita i palyoff per la Eurotek UYBA Busto Arsizio che al Pala Wanny di Firenze perde Gara 1 contro la Savino del Bene Scandicci per 3-1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-17). Le biancoross solo nel secondo parziale sono riuscite a prendere in mano le redini del gioco, grazie alla battuta e a un ottimo set di Piva e Kunzler. Dall’altra parte della rete, le toscane hanno tenuto saldo il timone del gioco, con una strepitosa Antropova, autrice di 27 punti (63% offensivo e 3 ace).

Ottima in generale la prova della Savino del Bene, con tutte le atlete oggi in grande spolvero: le centrali Da Silva (14) e Nwakalor (11) hanno girato sopra il 60% rivelandosi una vera spina nel fianco della difesa biancorossa. Per le biancorosse da sottolineare la buona prova di Sartori e Van Avermaet.

A commentare la partita, Jennifer Boldini: “Nel primo e soprattutto nel secondo set siamo state brave a reggere l’urto delle loro potenzialità e individualità, mentre nella seconda parte della gara non siamo riuscite a farlo. Ripartiamo dal secondo set e dall’idea che dobbiamo soffrire senza buttarci giù: è chiaro che Scandicci è una squadra molto più forte della nostra e costruita per vincere tutto, ma in casa nostra possiamo fare quel passo in più per allungare la serie”.

Luldi e compagne devono girare la pagina e prepararsi a Gara 2, in programma domenica prossima alla e-work Arena.

La partita

Primo set – Parte subito forte Scandicci che si porta sul 3-0 grazie all’ottimo servizio di Herbots. Antropova e Mingardi scaldano subito il braccio e portano la squadra sul +6 (10-4). Troppi gli errori delle biancorosse che regalano punti in attacco e ricezione (13-6). Nella fase centrale del set le padrone di casa mantengono sempre il vantaggio e sul finale amministrano senza problemi, chiudendo 25-14 con un attacco di Antropova.

Secondo set – Il secondo parziale inizia in equilibrio (4-4) con le due formazioni che si danno battaglia sul campo. Piva e Kunzler salfono sugli scudi e le farfalle volano sul 9-14. Dall’altra parte della rete Antropova e Herbots reagiscono e portano Scandicci sul 16-19. Il finale è punto a punto e sul 23-24 c’è il rischio di portare il set ai vantaggi. A scongiurare il rischio ci pensa Kunzler che chiude (23-25).

Terzo set – Herbots riparte al servizio e Scandicci scappa sul 5-0. Sartori e Van Avermaet ci provano ma dall’altra parte trovano lo scudo di Antropova e Mingardi (9-4). Le biancorosse sbagliano tanto e le avversarie ne approfittano con Da Silva che trova addirittura il +7 (12-5). Finale in discesa per le toscane che chiudono con Antropova, 25-14.

Quarto set – Si parte in equilibrio con le due formazioni punto a punto (4-4). L’ace di Herbots regala a Scandicci il 10-7; Da Silva e Ognjenovic aumentano il vantaggio a +6 (15-9). La UYBA ci prova ma Antropova è inarrestabile. Il finale non lascia spazio a dubbi: la Savino del Bene chiude 25-17 e si aggiudica Gara 1.

Il tabellino

Savino del Bene Scandicci – Eurotek UYBA Busto Arsizio 3-1 (25-14, 23-25, 25-14, 25-17)

Scandicci: Ribechi, Herbots 9, Castillo (L), Ruddins ne, Mancini ne, Ognjenovic 4, Bajema ne, Graziani ne, Parrocchiale (L), Nwakalor 9, Da Silva 14, Antropova 27, Mingardi 11, Ung Enriquez ne

UYBA: Howard, Pelloni (L), Van Der oijl ne, Piva 8, Van Avermaet 10, Morandi (L), Lualdi ne, Sartori 10, Obossa 7, Frosini 8, Kunzler 7, Lazic 1, Boldini 1, Scola 1

Arbitri: Serafin Denis, Lot Dominga

Note. Scandicci: ace 5, errori 11, muri 8. UYBA: ace 4, errori 8, muri 3. Durata set: 21′, 30′, 27′, 25′. Spettatori: 1596